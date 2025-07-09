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Німеччина звинуватила Китай у лазерній атаці на військовий літак: реакція КНР

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Німеччина звинуватила Китай у лазерній атаці на військовий літак: реакція КНР
Заява ФРН щодо застосування лазерної зброї проти літака суперечить фактам, наголосили в МЗС КНР
фото з відкритих джерел

У Пекіні вважають, що сторони мають посилити комунікацію, щоб уникати непорозумінь

Німеччина помилилася, звинувативши китайських військових у використанні лазера проти її літака. Про це, як пише «Главком», з посиланням на Newsweek, заявила речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Представниця зовнішньополітичного відомства КНР наголосила, що згідно з інформацією компетентних органів, заява офіційного Берліну повністю суперечить фактам, відомим Китаю.

«Місії китайського флоту в Аденській затоці та водах Сомалі багато говорять про те, що Китай виконує свої обов'язки як велика країна та сприяє безпеці міжнародних морських шляхів», - наголосила вона.

Водночас у МЗС додали, що сторони мають посилити комунікацію на основі фактів, щоб уникнути непорозумінь та прорахунків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайські військові застосували лазер для ураження німецького літака, який перебував в Червоному морі в рамках операції Aspides.

Також «Главком» писав, що Китай після початку ізраїльської операції проти Ірану відправив Тегерану щонайменше три вантажні літаки Boeing 747. Зазвичай їх використовують для перевезення військової техніки та зброї.

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Теги: Китай Німеччина літак авіація

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