Окупанти будують бункери для літаків після операції «Павутина» – ISW

Кремль готується до наступних українських атак по російських аеродромах

Російські терористи почали зводити захисні споруди на деяких своїх авіабазах після української спецоперації «Павутина», що відбулася 1 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що супутникові знімки, отримані українською організацією Frontelligence Insight від 7 липня демонструють, що на авіабазі Халіно в Курській області російські військові збудували близько 10 укріплених бункерів, укритих шаром ґрунту, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття, а також вісім ангароподібних будівель, що розміщені на пероні. Таку ж інформацію підтверджують зроблені 27 червня супутникові знімки Planet Labs.

Аеродром Халіна на Курщині супутникові знімки Planet Labs

За даними Frontelligence, на авіабазі Саки в окупованому Криму російські військові звели бетонні споруди бункерного типу. Наявність бетонних укриттів для літаків підтверджують і знімки Planet Labs від 7 липня.

Аеродром Саки в окупованому Криму Супутникові знімки Planet Labs

Водночас, як зазначає Frontelligence, станом на 9 липня на авіабазі Джанкой в окупованому Криму не зафіксовано жодної будівельної активності.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За даними в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.