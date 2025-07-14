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Окупанти будують бункери для літаків після операції «Павутина» – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти будують бункери для літаків після операції «Павутина» – ISW
На авіабазі Саки в окупованому Криму російські військові звели бетонні споруди бункерного типу
Супутникові знімки Planet Labs

Кремль готується до наступних українських атак по російських аеродромах

Російські терористи почали зводити захисні споруди на деяких своїх авіабазах після української спецоперації «Павутина», що відбулася 1 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що супутникові знімки, отримані українською організацією Frontelligence Insight від 7 липня демонструють, що на авіабазі Халіно в Курській області російські військові збудували близько 10 укріплених бункерів, укритих шаром ґрунту, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття, а також вісім ангароподібних будівель, що розміщені на пероні. Таку ж інформацію підтверджують зроблені 27 червня супутникові знімки Planet Labs.

Аеродром Халіна на Курщині
Аеродром Халіна на Курщині
супутникові знімки Planet Labs

За даними Frontelligence, на авіабазі Саки в окупованому Криму російські військові звели бетонні споруди бункерного типу. Наявність бетонних укриттів для літаків підтверджують і знімки Planet Labs від 7 липня.

Аеродром Саки в окупованому Криму
Аеродром Саки в окупованому Криму
Супутникові знімки Planet Labs

Водночас, як зазначає Frontelligence, станом на 9 липня на авіабазі Джанкой в окупованому Криму не зафіксовано жодної будівельної активності.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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За даними в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

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Теги: літак аеродром росія війна Крим

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