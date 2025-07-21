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США випробували літак, що долітає до Лондона за три години

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США випробували літак, що долітає до Лондона за три години
фото: NASA Armstrong Flight Research Center

США протестували новітній літак NASA X-59, який може вдвічі скоротити час польоту з Нью-Йорка до Лондона

Сполучені Штати провели випробування надзвукового літака X-59 («son of Concorde»), здатного долетіти до Лондона за три години. Як пише «Главком», про це повідомляє газета New York Post.

Експериментальна модель розвиває швидкість до 1,5 тис. км/год. Літак є спільною розробкою NASA та Lockheed Martin. «Протягом найближчих тижнів літак поступово збільшуватиме свою швидкість, що призведе до випробування високошвидкісного рулювання», – йдеться в публікації.

Уточнюється, що це були останні випробування на землі X-59. Тепер він має здійснити перший політ. Унікальною особливістю літака є тонка конусоподібна носова частина, що розбиває ударні хвилі. Це дозволяє запобігати реву лайнера під час руху.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах пасажирський літак авіакомпанії Delta Airlines зумів повернутися до аеропорту Лос-Анджелеса після пожежі у двигуні. Авіалайнер вдалося посадити попри те, що його двигун був охоплений полум'ям. 

До слова, удень 21 липня навчальний літак ВПС Бангладеш зазнав аварії та впав на територію школи й коледжу Milestone в районі Уттара в Дацці. Внаслідок катастрофи загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

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Теги: США літак політ

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