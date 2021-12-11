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    Без щеплення ризик смерті більший у 16 разів – науковці

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    Бустерна доза підвищує до 93% ефективність захисту від важкої форми коронавірусу - Без щеплення ризик смерті більший у 16 разів – науковці
    Бустерна доза підвищує до 93% ефективність захисту від важкої форми коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Учені розкрили важливі дані щодо Covid-вакцинації

    Через п'ять місяців після вакцинації двома дозами ефективність препарату від Covid-19 у плані запобігання зараженню знижується до 39%. Про це пише видання La Republic, посилаючись на результати дослідження Інституту громадського здоров'я Італії.

    За даними медиків, ризик смерті серед невакцинованих від коронавірусу громадян у 16 разів більший, ніж у щеплених людей.

    Щодо запобігання хворобі, то через п'ять місяців після проходження повного курсу імунізації ефективність препарату від Covid-19 знижується з 74% до 39%. Проте дослідження показали, що вакцина від коронавірусу все одно залишається ефективною, захищаючи людину від тяжкого перебігу хвороби – з 93% до 84%.

    Серед людей, які отримали бустерну дозу вакцини, ефективність препарату підвищується до 77% у плані запобігання захворюванню, і до 93% – у захисті від важкої форми Covid-19.

    Крім цього, як зазначили італійські фахівці у своєму дослідженні, третя доза препарату знижує кількість госпіталізацій і летальних випадків від коронавірусу.

    Нагадаємо, глава МОЗ Німеччини розповів, коли людство переможе коронавірус.

    Як стало відомо, темпи вакцинації в Україні почали «просідати».

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    Теги: хвороби щеплення коронавірус
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    Без щеплення ризик смерті більший у 16 разів – науковці