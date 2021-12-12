У Відні більше 40 тисяч людей вийшли на протест проти вакцинації (фото, відео)
На вулиці столиці Австрії вийшли протестувальники проти нового правила про щеплення
Близько 44 тисяч людей вийшли на головну площу столиці Австрії в знак протесту проти обов’язкової вакцинації. Нове правило про щеплення набирає чинності в країні вже з лютого. Про це пише на OE24.
До участі в протесті також закликала й ультраправа Австрійська партія Свободи.
Учасники акції закликали скасувати обов’язкову вакцинацію. Також серед гасел на банерах була вимога «Руки геть від наших дітей». Булі й ті, хто використовував свистки й барабани для акустичного привернення уваги.
Ganz normale Leute gehen mit Galgen auf die FPÖ-Demonstration. Die Morddrohung gilt den übrigen Parteien. Sie wollen Friede, Freiheit, Hinrichtungen & Diktatur. #w1112 pic.twitter.com/uJ3Vzu2YKA— Schwurbelwatch (@schwurbelwatchw) December 11, 2021
Лідер Австрійської партії Свободи Герберт Кікль виступав перед протестувальниками з критикою дій влади.
normale leute #w1112 pic.twitter.com/0bdfzW4ANt— Danijel Jajaja (@Danijel_Suster) December 11, 2021
Зокрема, він негативно висловився щодо локдауну й обов’язкового щеплення.
Нагадаємо, жителям Австрії доведеться платити тисячі євро за відмову від вакцинації.