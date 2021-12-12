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    У Відні більше 40 тисяч людей вийшли на протест проти вакцинації (фото, відео)

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    Новації в законі щодо обов&rsquo;язковості вакцинації набирають чинності з лютого<br /><br /> - У Відні більше 40 тисяч людей вийшли на протест проти вакцинації (фото, відео)
    Новації в законі щодо обов’язковості вакцинації набирають чинності з лютого

    фото: Тwitter.com/AndyDevil

    На вулиці столиці Австрії вийшли протестувальники проти нового правила про щеплення

    Близько 44 тисяч людей вийшли на головну площу столиці Австрії в знак протесту проти обов’язкової вакцинації. Нове правило про щеплення набирає чинності в країні вже з лютого. Про це пише на OE24.

    До участі в протесті також закликала й ультраправа Австрійська партія Свободи.

    Учасники акції закликали скасувати обов’язкову вакцинацію. Також серед гасел на банерах була вимога «Руки геть від наших дітей». Булі й ті, хто використовував свистки й барабани для акустичного привернення уваги.

    Лідер Австрійської партії Свободи Герберт Кікль виступав перед протестувальниками з критикою дій влади.

    Зокрема, він негативно висловився щодо локдауну й обов’язкового щеплення.

    Нагадаємо, жителям Австрії доведеться платити тисячі євро за відмову від вакцинації.

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    Теги: Австрія протест щеплення Відень
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    У Відні більше 40 тисяч людей вийшли на протест проти вакцинації (фото, відео)