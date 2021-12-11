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    Голубовська розповіла, що «Омікрон вже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний

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    Ольга Голубовська розповіла, що&nbsp;&laquo;Омікрон&raquo; може несподівано мутувати - Голубовська розповіла, що «Омікрон вже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний
    Ольга Голубовська розповіла, що «Омікрон» може несподівано мутувати
    фото з відкритих джерел

    Інфекціоністка закликала не сподіватися, що новий штам буде переноситися легко і берегтися

    Головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Цією думкою вона поділилася під час консиліуму фахівців WebCardioOrg.

    «А зараз «Омікрон». Думаєте, його немає в нас? Запевняю вас, він уже є у нас», – сказала Голубовська.

    Лікарка також нагадала, експерти вважають, що новий штам Covid-19 недужі переноситимуть легко. Проте вона все одно порадила берегтися, адже у вірусу завжди може трапитися несподівана мутація, котра змінить ситуацію.

    «Крім того, цей варіант усе одно буде небезпечним для груп ризику», – пояснила інфекціоністка.

    Раніше Ольга Голубовська також розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

    До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

    Напередодні стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

    Крім того, раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні наразі не виявлено випадків інфікування штамом коронавірусу «Омікрон».

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    Теги: лікар Ольга Голубовська час ВООЗ Ігор Кузін
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    Голубовська розповіла, що «Омікрон вже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний