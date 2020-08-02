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    Здоров'я

    На Рівненщині виявили 50 нових випадків Covid-19

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    На Рівненщині виявили 50 нових випадків Covid-19 - На Рівненщині виявили 50 нових випадків Covid-19
    На Рівненщині виявили 50 нових випадків Covid-19

    В Рівненській області наразі зафіксовано 6195 випадків захворювання на коронавірусну хворобу

    Станом на вечір суботи на Рівненщині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на Covid-19. Всього з початку епідемії в області було виявлено понад 6 тисяч осіб інфікованих коронавірусом.

    Про це повідомив в Facebook очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль.

    «Станом на вечір суботи, 1 серпня, на Рівненщині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на Covid-19», – написав Коваль.

    Це мешканці з:

    • м. Рівне –  11;
    • Дубенського району – 9 (м.Дубно – 8, с. Птича – 1);
    • Костопільського району – 12 (м.Костопіль – 10, с. Підлужне – 2)
    • Здолбунівського району – 10 (м.Здолбунів – 8, с.Здовбиця – 1, с.Глинськ – 1);
    • Рівненського району – 8 (с.Жобрин – 2, с.В.Олексин, с.Олександрія, с.Обарів, с.Бармаки, Б.Криниця, смт Квасилів).

    Вік хворих склав від 19 до 77 років, написав очільник ОДА.

    «Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6195 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За період пандемії зафіксовано 94 летальних випадки, спричинені Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що подолали хворобу в області 4804 мешканців.

    «Одужали ще 52 особи із Дубенського, Здолбунівського районів та міста Рівне», – написав Коваль статистику за добу.

    «В роботі лабораторій краю залишаються 270 зразків. За добу було зроблено 507 ПЛР-тестів та 204 ІФА-тестування», – резюмував він.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      71056
    • Одужали
      39308
    • Хворіють
      30039
    • Померли
      1709

    Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

    Рівне хвороби Олександрія коронавірус
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