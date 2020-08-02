На Рівненщині виявили 50 нових випадків Covid-19
В Рівненській області наразі зафіксовано 6195 випадків захворювання на коронавірусну хворобу
Станом на вечір суботи на Рівненщині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на Covid-19. Всього з початку епідемії в області було виявлено понад 6 тисяч осіб інфікованих коронавірусом.
Про це повідомив в Facebook очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль.
«Станом на вечір суботи, 1 серпня, на Рівненщині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на Covid-19», – написав Коваль.
Це мешканці з:
- м. Рівне – 11;
- Дубенського району – 9 (м.Дубно – 8, с. Птича – 1);
- Костопільського району – 12 (м.Костопіль – 10, с. Підлужне – 2)
- Здолбунівського району – 10 (м.Здолбунів – 8, с.Здовбиця – 1, с.Глинськ – 1);
- Рівненського району – 8 (с.Жобрин – 2, с.В.Олексин, с.Олександрія, с.Обарів, с.Бармаки, Б.Криниця, смт Квасилів).
Вік хворих склав від 19 до 77 років, написав очільник ОДА.
«Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6195 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За період пандемії зафіксовано 94 летальних випадки, спричинені Covid-19», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подолали хворобу в області 4804 мешканців.
«Одужали ще 52 особи із Дубенського, Здолбунівського районів та міста Рівне», – написав Коваль статистику за добу.
«В роботі лабораторій краю залишаються 270 зразків. За добу було зроблено 507 ПЛР-тестів та 204 ІФА-тестування», – резюмував він.
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Всього71056
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Одужали39308
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Хворіють30039
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Померли1709
Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).
Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).
Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.
У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).