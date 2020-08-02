На Рівненщині виявили 50 нових випадків Covid-19



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На Рівненщині виявили 50 нових випадків Covid-19

В Рівненській області наразі зафіксовано 6195 випадків захворювання на коронавірусну хворобу

Станом на вечір суботи на Рівненщині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на Covid-19. Всього з початку епідемії в області було виявлено понад 6 тисяч осіб інфікованих коронавірусом.

Про це повідомив в Facebook очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль.

«Станом на вечір суботи, 1 серпня, на Рівненщині зареєстровано 50 нових випадків захворювання на Covid-19», – написав Коваль.

Це мешканці з:

м. Рівне – 11;

Дубенського району – 9 (м.Дубно – 8, с. Птича – 1);

Костопільського району – 12 (м.Костопіль – 10, с. Підлужне – 2)

Здолбунівського району – 10 (м.Здолбунів – 8, с.Здовбиця – 1, с.Глинськ – 1);

Рівненського району – 8 (с.Жобрин – 2, с.В.Олексин, с.Олександрія, с.Обарів, с.Бармаки, Б.Криниця, смт Квасилів).

Вік хворих склав від 19 до 77 років, написав очільник ОДА.

«Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6195 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За період пандемії зафіксовано 94 летальних випадки, спричинені Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подолали хворобу в області 4804 мешканців.

«Одужали ще 52 особи із Дубенського, Здолбунівського районів та міста Рівне», – написав Коваль статистику за добу.

«В роботі лабораторій краю залишаються 270 зразків. За добу було зроблено 507 ПЛР-тестів та 204 ІФА-тестування», – резюмував він.

Коронавірус в Україні

Всього 71056

Одужали 39308

Хворіють 30039

Померли 1709

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Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).