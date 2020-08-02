Франція вводить обов'язкове тестування на Covid-19 для приїжджих із 16 країн



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Франція вводить обов'язкове тестування на Covid-19 для приїжджих із 16 країн Фото: АР

Тест потрібно буде здавати в аеропорту після прибуття

Для подорожніх, які прибувають до Франції з низки країн, де надто поширений коронавірус, з 1 серпня запроваджується тестування на Covid-19 в аеропортах, а також морських портах.

Про це повідомляє агентство АР.

Мова йде про громадян або резидентів Франції, які повертаються додому, тому що для всіх інших осіб із «ризикових» країн в’їзд до Франції залишається забороненим.

У «червоному списку» США, Алжир, Марокко, Сербія і Чорногорія, Туреччина, Ізраїль, ОАЕ, Катар, Кувейт, ПАР, Індія, Бразилія, Чилі, Мексика та Перу.

Усі прибулі з цих держав зобов'язані надати негативний тест на коронавірус, проведений протягом останніх 72 годин. Інакше аналіз зроблять на місці - безпосередньо в аеропорту або морському порту.

У разі позитивного результату тесту приїжджі до Франції будуть поміщені в карантин на 14 днів.

Як повідомлялося, у Франції в останні дні зафіксовано значне збільшення кількості випадків захворювання на Covid-19. Протягом тижня захворюваність зросла на 54%.