На Буковині зростає кількість хворих на Covid-19: за добу - 97 нових випадків



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На Буковині зростає кількість хворих на Covid-19

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 6061 особи

На Буковині сьогодні, 1 серпня, зафіксували 97 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

Усього впродовж останньої доби обласний лабораторний центр дослідив 438 зразків. Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 6061 особи.

Разом з тим, 63 буковинці одужали від Covid-19. Загалом уже 4584 мешканців Чернівецької області побороли цю недугу.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

Коронавірус в Україні

Всього 71056

Одужали 39308

Хворіють 30039

Померли 1709

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Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

Одужали – 598, померли – 20.

Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.