У Таїланді вибухнув нафтовий танкер (відео)

Танкер проходив регулярне технічне обслуговування на верфі і його баки були порожні

Вибух був чутний і відчувався в радіусі кількох кілометрів

У Таїланді на річці Маї Клонг в районі Муанг спалахнув і вибухнув нафтовий танкер, вісім робітників зникли безвісти. Про це повідомляє Bangkok Post.

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Повідомлення про вибух на борту танкера Smooth Sea 22 надійшло до поліції близько 9:17 ранку за місцевим часом. Зазначається, що танкер проходив регулярне технічне обслуговування на верфі і його баки були порожні.

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«Вибух був чутний і відчувався в радіусі кількох кілометрів. У будинках вибиті шибки. Приблизно за годину у Морському департаменті повідомили, що пожежу на судні взято під контроль», – розповіли в газеті.

Раніше на нафтовому танкері «Арктика» у Кронштадті спалахнули дві каюти на площі 10 квадратних метрів. Судно, що загорілося, було пришвартовано в Кронштадті для проведення ремонтних робіт. Пожежі надали другий ранг складності.

Раніше на Кубі вирувала масштабна пожежа на нафтобазі. Постраждали понад 100 осіб. Тим часом у Франції сталася масштабна пожежа складах із батареями й шинами.