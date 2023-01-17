У Таїланді вибухнув нафтовий танкер (відео)
Вибух був чутний і відчувався в радіусі кількох кілометрів
У Таїланді на річці Маї Клонг в районі Муанг спалахнув і вибухнув нафтовий танкер, вісім робітників зникли безвісти. Про це повідомляє Bangkok Post.
Повідомлення про вибух на борту танкера Smooth Sea 22 надійшло до поліції близько 9:17 ранку за місцевим часом. Зазначається, що танкер проходив регулярне технічне обслуговування на верфі і його баки були порожні.
«Вибух був чутний і відчувався в радіусі кількох кілометрів. У будинках вибиті шибки. Приблизно за годину у Морському департаменті повідомили, що пожежу на судні взято під контроль», – розповіли в газеті.
Раніше на нафтовому танкері «Арктика» у Кронштадті спалахнули дві каюти на площі 10 квадратних метрів. Судно, що загорілося, було пришвартовано в Кронштадті для проведення ремонтних робіт. Пожежі надали другий ранг складності.
Раніше на Кубі вирувала масштабна пожежа на нафтобазі. Постраждали понад 100 осіб. Тим часом у Франції сталася масштабна пожежа складах із батареями й шинами.
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