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Неспокійна ніч у Севастополі: в окупованому місті лунають вибухи

Юрій Лящук
glavcom.ua
Неспокійна ніч у Севастополі: в окупованому місті лунають вибухи
В окупованому Севастополі працює ППО
фото із соцмереж

Звуки вибухів було чутно одразу в декількох районах Севастополя

У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Гучні звуки було чутно одразу в декількох районах.

Водночас у мережі пишуть про те, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Неспокійна ніч у Севастополі: в окупованому місті лунають вибухи фото 1

Раніше повідомлялось, що у Бєлгородській області військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових, ще щонайменше 10 постраждали.

Нагадаємо, у селищі Магдагачі Амурської області невідомі підпалили військкомат

Також 9 січня невідомі підпалили військкомат в Іркутській області.

До цього, невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни. Ймовірно, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.

До слова, у Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.

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Теги: системи ППО Севастополь вибух

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