Неспокійна ніч у Севастополі: в окупованому місті лунають вибухи
Звуки вибухів було чутно одразу в декількох районах Севастополя
У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Гучні звуки було чутно одразу в декількох районах.
Водночас у мережі пишуть про те, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялось, що у Бєлгородській області військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових, ще щонайменше 10 постраждали.
Нагадаємо, у селищі Магдагачі Амурської області невідомі підпалили військкомат.
Також 9 січня невідомі підпалили військкомат в Іркутській області.
До цього, невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.
Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни. Ймовірно, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.
До слова, у Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.
Коментарі — 0