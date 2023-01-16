Неспокійна ніч у Севастополі: в окупованому місті лунають вибухи

Звуки вибухів було чутно одразу в декількох районах Севастополя

У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Гучні звуки було чутно одразу в декількох районах.

Водночас у мережі пишуть про те, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони.

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Раніше повідомлялось, що у Бєлгородській області військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових, ще щонайменше 10 постраждали.

Нагадаємо, у селищі Магдагачі Амурської області невідомі підпалили військкомат.

Також 9 січня невідомі підпалили військкомат в Іркутській області.

До цього, невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

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Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни. Ймовірно, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.

До слова, у Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.