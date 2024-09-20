У Тбілісі вбито відому трансгендерну жінку

Вбивство жінки пов'язують із новим грузинським законом

У середу в Тбілісі було жорстоко вбито 37-річну Кесарію Абрамідзе, одну з найвідоміших трансгендерних жінок Грузії. Вона отримала смертельні ножові поранення у своєму будинку. Поліція заарештувала 26-річного чоловіка, знайомого з жертвою. Про це повідомляє BBC.

Правозахисні організації висловлюють стурбованість щодо зв'язку цього вбивства з нещодавно ухваленим скандальним законом проти ЛГБТ. Вони вважають, що активне просування цього закону урядом сприяло зростанню трансфобії та злочинів на ґрунті ненависті.

Правозахисні групи пов’язують це вбивство з новим законом проти ЛГБТ, стверджуючи, що просування його урядом сприяло трансферним злочинам на ґрунті ненависті.