Вбивство нацгвардійця на блокпосту: екссудді Тандиру продовжено запобіжний захід

Раніше Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира

Тандира обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння

Святошинський районний суд Києва продовжив Олексію Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 жовтня 2024 року. Про це повідомляє «Суспільне».

Варто зазначити, що Тандира обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння. Такі його дії спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України)

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.