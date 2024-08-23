Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вбивство нацгвардійця на блокпосту: екссудді Тандиру продовжено запобіжний захід

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вбивство нацгвардійця на блокпосту: екссудді Тандиру продовжено запобіжний захід
Раніше Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира
фото з відкритих джерел

Тандира обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння

Святошинський районний суд Києва продовжив Олексію Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 жовтня 2024 року. Про це повідомляє «Суспільне».

Варто зазначити, що Тандира обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння. Такі його дії спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України)

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: суддя Тандир суд ДТП вбивство Нацгвардія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАЗК припинило фінансування партії «Голос» через недостовірні дані у звітах
Партія «Голос» програла суд про відновлення держфінансування
Вчора, 13:25
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон.
Підозрюваного у вбивстві Фаріон перевезли в інше СІЗО: деталі
21 серпня, 14:24
Збір підписів на підтримку петиції розпочався 24 липня 2024 року. До закінчення збору підписів залишилося ще 65 днів
Чи стане Фаріон Героєм України? Голосування за петицію зупинилося за пів кроку до потрібної позначки
20 серпня, 16:35
Позов до міжнародного Арбітражного трибуналу НЕК «Укренерго» подала ще у 2019 році. Наприкінці 2020-го справу почали розглядати
Справа проти РФ щодо активів у Криму: Арбітраж Парижу ухвалив рішення на користь «Укренерго»
13 серпня, 15:17
Унаслідок аварії травмувалися 62-річний чоловік і семеро дітей
На Хмельниччині автобус із дітьми потрапив у ДТП
6 серпня, 13:30
Ісмаїла Ханію, політичного лідера «Хамасу» (зліва) вбили 31 липня. Праворуч – Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї
Ліквідація Ісмаїла Ханії. Путіну варто задуматися
5 серпня, 11:58
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі
Отруїв співмешканку заради грошей та автомобіля. Поліцейські затримали киянина
31 липня, 11:01
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ «Вінницяпобутхім»
Україна націоналізувала активи ще одного російського олігарха на 2 млрд грн
25 липня, 20:03
На суді Микола Тищенко демонстрував скріни з відео, де він розбиває навпіл власного мобільного телефона
Справа Тищенка. Суд вирішив долю IPhone, які побив нардеп
24 липня, 08:30

Кримінал

Вбивство нацгвардійця на блокпосту: екссудді Тандиру продовжено запобіжний захід
Вбивство нацгвардійця на блокпосту: екссудді Тандиру продовжено запобіжний захід
Мін'юст може націоналізувати готельний комплекс у Буковелі: деталі
Мін'юст може націоналізувати готельний комплекс у Буковелі: деталі
Нові деталі у справі Фаріон. Пістолет «Форт» знайдено у квартирі ексменеджерки «Дніпромлин»
Нові деталі у справі Фаріон. Пістолет «Форт» знайдено у квартирі ексменеджерки «Дніпромлин»
Продавав золото Росії. СБУ оголосила підозру священнику-ювеліру Московської церкви
Продавав золото Росії. СБУ оголосила підозру священнику-ювеліру Московської церкви
Суд переніс засідання у справі митрополита Павла
Суд переніс засідання у справі митрополита Павла
Бюро економічної безпеки завершило розслідування проти Коломойського
Бюро економічної безпеки завершило розслідування проти Коломойського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
60K
Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні
42K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
13K
Захід більше не має причин боятися поразки Росії
13K
Звільнений оборонець Маріуполя розказав, як поводиться російський Червоний Хрест
11K
Яку пенсію в Німеччині отримують українці: роз'яснення

Новини

Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Сьогодні, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua