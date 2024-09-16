США запровадили санкції проти посадовців грузинського МВС

Під санкції потрапили керівник спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ Грузії Звіад Харазішвілі і його заступник Мілері Лагазаурі

Міністерство фінансів США в понеділок, 16 вересня, оголосило про запровадження санкцій проти двох урядових посадовців і двох приватних осіб Грузії у зв'язку з жорстоким придушенням мирних протестів і розправами з політичними опонентами. Про це йдеться в заяві на сайті американського Мінфіну.

Під американські обмеження потрапили керівник спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ Грузії Звіад Харазішвілі і його заступник Мілері Лагазаурі. Вони причетні «до жорстоких репресій проти мирних протестувальників та політичних опонентів».

Також санкції США накладені на лідерів проросійської партії та руху Alt-info Коку Моргошіа і Зуру Махарадзе, які «несуть відповідальність за придушення свободи мирних зібрань грузин, які беруть участь у демократичному процесі та мирному вираженні поглядів».

Рух Alt-Info, заснований у 2021 році, відзначався прокремлівською риторикою, а також неодноразовими акціями зі спалення прапорів ЄС і «Сьогоднішні дії підкреслюють нашу стурбованість наслідками антидемократичних дій в Грузії та спробами ключових осіб використовувати насильство і залякування для досягнення своїх цілей», – заявив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

Нагадаємо, Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій проти Росії.

До слова, США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов.