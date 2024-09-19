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Грузія може втратити безвізовий режим з ЄС через відступ від демократії – Politico

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Грузія може втратити безвізовий режим з ЄС через відступ від демократії – Politico
Брюссель готовий розглянути усі варіанти, якщо керівна партія «Грузинська мрія» продовжить свій авторитарний курс
фото з відкритих джерел

Підтвердження того, що Брюссель розглядає такі заходи, надійшло після того, як прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе наполягав, що будь-які зміни у візовій угоді будуть «дешевим шантажем»

Європейський Союз готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії через відступ від демократії та авторитарні дії влади. Про це у четвер, 19 вересня, у коментарі для Politico повідомив представник Єврокомісії.

Він заявив, що «всі варіанти розглядаються», якщо керівна партія «Грузинська мрія» продовжить свій авторитарний курс, «включно з потенційним призупиненням візового режиму».

Відповідно до умов угоди, укладеної в 2017 році, грузини можуть відвідувати країни ЄС в межах Шенгенської зони до шести місяців на рік без візи – популярна домовленість, яка позбавила звичайних людей тривалих і дорогих процесів оформлення віз.

«У рамках діалогу між ЄС і Грузією щодо лібералізації візового режиму та відповідного плану дій, Грузія мала виконати певні критерії, включно з забезпеченням захисту основних прав і недопущення дискримінації», – зазначив речник.

Зазначається, що підтвердження того, що Брюссель розглядає такі заходи, надійшло після того, як прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе наполягав, що будь-які зміни у візовій угоді будуть «дешевим шантажем».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни не відступить від планів оголосити парламентську опозицію поза законом і заборонити діяльність ЛГБТК+ організацій, попри застереження з боку Європейського Союзу. У своєму виступі Кобахідзе різко засудив чутки про можливість скасування безвізового режиму для громадян Грузії, якщо країна продовжить відступати від демократичних норм і принципів верховенства права. Він назвав це «дешевим шантажем», стверджуючи, що ЄС карає грузинське суспільство, а такі дії жодним чином не вплинуть на результат виборів.

Нагадаємо, Грузинський парламент ухвалив закони «проти ЛГБТ-пропаганди».

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Теги: Грузія демократія Європейський союз безвізовий режим

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