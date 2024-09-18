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Прем'єр Грузії пригрозив США: що сталося

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Прем'єр Грузії пригрозив США: що сталося
Кобахідзе різко засудив чутки про можливість скасування безвізового режиму для громадян Грузії, якщо країна продовжить відступати від демократичних норм і принципів верховенства права
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати днями оголосили про санкції проти ключових політиків партії «Грузинська мрія»

Голова уряду Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія збирається переглянути відносини із США у разі запровадження нових санкцій. Про це повідомляє News Georgia.

«Ухваливши таке рішення (санкції запроваджені 16 вересня – ред.), американська сторона наблизилася до критичної точки. У разі ухвалення ще одного подібного рішення це може спричинити суттєвий перегляд позиції Грузії у грузинсько-американських відносинах», – заявив Кобахідзе на зустрічі з послом США у Грузії Робін Данніган.

Він також висловив думку, що санкції від 16 вересня «розраховані на збільшення шансів опозиції перед виборами», але «контрпродуктивні» та «не налякають» уряд Грузії.

Нагадаємо, Сполучені Штати днями оголосили про санкції проти ключових політиків партії «Грузинська мрія» та представників служби безпеки через їхню роль у підриві демократичних інститутів. Вашингтон засудив нещодавні події в Грузії, особливо жорстке придушення мирних протестів, що виникли після ухвалення закону про «іноземних агентів». Цей закон спрямований на неурядові організації та ЗМІ, які отримують фінансування із Західних країн, що також нагадує аналогічний закон у Росії.

Це стало реакцією на те, що грузинський парламент ухвалив закони «проти ЛГБТ-пропаганди».

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Теги: США санкції Грузія

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