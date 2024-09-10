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Суд виправдав дніпрянку Марину Полях, яка, захищаючись, вбила свого кривдника

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд виправдав дніпрянку Марину Полях, яка, захищаючись, вбила свого кривдника
Адвокатка Юлія Сегеда і Марина Полях (ліворуч)
фото: ГО «Мартін-клуб», Facebook

Марина Полях 38 разів зверталася до місцевої поліції перед тим, як сталася трагедія

Амур-Нижньодніпровський суд міста Дніпра 9 вересня 2024 року виправдав дніпрянку Марину Полях, яка, захищаючись, вбила свого співмешканця. Про це повідомила ГО «Мартін-клуб»,

Інтереси обвинувачуваної в суді представляла адвокатка, координаторка юридичного відділу ГО «Мартін-клуб» Юлія Сегеда. 

Судова справа тривала близько трьох років. Жінку, яка захищала життя матері, доньки та своє, судили за навмисне вбивство кривдника. Згодом кваліфікацію статті змінили на «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони».

Сама підсудна вважала себе невинуватою. Тривалий час жінка потерпала від домашнього насильства. Коли вона намагалася припинити аб’юзивні стосунки й не впускати чоловіка до свого житла, він бив вікна, підпалював будинок, погрожував убити її доньку, всіляко залякував Марину.

Загалом отримав за це понад 18 адмінпротоколів, проте поліція жодного разу не притягнула до відповідальності.

Марина Полях 38 разів зверталася до місцевої поліції перед тим, як сталася трагедія.

Батько загиблого підтримував обвинувачення, висунуте від початку. Тому захищати Марину довелося за двома статтями – «Умисне вбивство» та «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони».

Під час одного із судових засідань батько померлого аб’юзера зажадав, щоб Марина компенсувала моральну шкоду родині хлопця, якого його син-аб’юзер вбив багато років тому.

Від самого початку судового процесу позиція адвокатки Юлії Сегеди була незмінною: її підзахисна невинна та має бути виправдана.

«Звісно я прагнула цього результату, але це дуже сміливий вирок бо якщо ви почитаєте судову практику, побачите що по-перше виправдувальних вироків мало, по-друге обставини самозахисту до уваги не приймаються» - коментує Юлія Сегеда.

Марина Полях у залі суду
Марина Полях у залі суду
фото: 11 канал, Facebook

Урешті-решт суд виправдав Марину Полях за обома статтями.

Аб'юзер – це особа, яка зловживає своїм становищем та проявляє контроль над іншою людиною з метою її заволодіння та підпорядкування. Аб'юзери можуть діяти на фізичному, емоційному, психологічному та соціальному рівнях, створюючи атмосферу страху, невпевненості та залежності.

У стосунках аб'юзером може бути як чоловік, так і жінка. Наприклад, чоловік-аб'юзер демонструє контролюючу та агресивну поведінку у відносинах. Він постійно критикує, занижує самооцінку та обмежує свободу. Чоловік-аб'юзер може ізолювати свою партнерку від родини та друзів, перешкоджати їй у досягненні професійних та особистих цілей, а також проявляти фізичну агресію, завдаючи травм та тримаючи у безперервному страху.

Жінка-аб'юзер постійно критикує свого партнера, дає негативні коментарі щодо його зовнішності, досягнень та рішень. Вона може контролювати психологічно: не дозволяти партнерові приймати власні рішення, звинувачувати його, вимагати виконувати власні потреби, ігноруючи бажання чоловіка. Жінка-аб'юзер також може використовувати фізичну силу та завдавати травм під час конфліктних ситуацій.

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Теги: батько вирок жінка будинок поліція вбивство трагедія

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