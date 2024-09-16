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Байден взявся рятувати Трампа після другого замаху

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Байден взявся рятувати Трампа після другого замаху
Трамп підтвердив, що його життю наразі нічого не загрожує
фото із відкритих джерел

Байден доручив задіяти всі ресурси для забезпечення безпеки Трампа

Президент США Джо Байден отримує всю інформацію про розслідування можливого замаху на вбивство кандидата від республіканців на президентських виборах Дональда Трампа та доручив задіяти всі ресурси для його захисту. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

«Моя команда поінформувала мене про те, що федеральні правоохоронні органи розслідують можливий замах на колишнього президента Трампа», – йдеться у заяві Байдена, опублікованій його адміністрацією.

Президент сказав: «Я доручив моїй команді продовжувати забезпечувати Секретну службу всіма необхідними ресурсами, можливостями та заходами захисту для забезпечення безпеки експрезидента». Він додав, що «зазнав полегшення», дізнавшись, що Трамп не постраждав.

Байден підтвердив, що підозрюваний перебуває під вартою, і високо оцінив роботу Секретної служби «щодо забезпечення безпеки колишнього президента та тих, хто був поруч із ним».

Глава Білого дому знову наголосив, що в країні «немає місця політичному насильству і якомусь насильству взагалі».

Раніше стало відомо, що у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому знаходився Трамп, близько 14:00 за місцевим часом сталася стрілянина.

Як повідомили телеканалу NBC News обізнані джерела, підозрюваного у спробі замаху на Трампа звуть Райан Веслі Раут, йому 58 років. Імовірно, він був озброєний штурмовою гвинтівкою і був біля гольф-клубу у Флориді, коли колишній президент грав у гольф у неділю вдень. Раут просунув ствол гвинтівки крізь сітчасту огорожу, Секретна служба помітила його і відкрила вогонь. 

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві. 

До слова, підозрюваний у спробі замаху на ексочільника США і чинного кандидата у президенти Дональда Трампа Райан Веслі Рут висловлював підтримку Україні після вторгнення Росії. У своїх дописах у соцмережах Рут «висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день у 2022 році і заявив, що готовий померти в боротьбі», і що «нам потрібно спалити Кремль дотла».

Нагадаємо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп вбивство розслідування президент гольф стрілянина

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