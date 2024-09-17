Грузинський парламент ухвалив закони «проти ЛГБТ-пропаганди»

Законодавчий пакет складається з 19 законопроєктів і передбачає обмеження свободи зібрань та цензуру ЗМІ

Правляча партія «Грузинська мрія» стверджує, що законопроєктом про обмеження прав ЛГБТ хоче «захистити сімейні цінності»

Парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про «сімейні цінності та захист неповнолітніх. Законопроєкт підтримали 84 депутати. Про це повідомляє Formula News.

Правляча партія «Грузинська мрія» стверджує, що цим пакетом вона хоче «захистити сімейні цінності», обмежуючи права ЛГБТ-спільноти та запроваджуючи цензуру. Венеційська комісія підготувала критичний звіт щодо законопроєкту.

Пакет складається з 19 законопроєктів і, серед іншого, передбачає обмеження свободи зібрань та цензуру ЗМІ. Основною частиною законодавчого пакета є законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх», а інші 18 є похідними від нього. Зміни вносяться в різні закони, цивільний кодекс, трудовий кодекс, законодавство про освіту тощо.

«Грузинська мрія» планує остаточно ухвалити згаданий законопроєкт на осінній сесії.

В межах ініціативи «Грузинська мрія» планує провести конституційні зміни, для чого їм потрібна конституційна більшість, якої вони не мають. За словами спікера парламенту Шалви Папуашвілі, саме тому вони вирішили прийняти закон на даному етапі, для чого у них є достатня більшість. Що стосується конституційних змін, то вони планують їх після виборів, у разі отримання конституційної більшості в парламенті.

«Грузинська мрія» хоче додати до статті 30 Конституції Грузії, яка розглядає сім'ю як союз між чоловіком і жінкою, третій абзац наступного змісту: «Захист сімейних цінностей і неповнолітніх забезпечується конституційним правом Грузії».

Як відомо, 27 червня грузинський парламент у першому читанні затвердив законопроєкт про «сімейні цінності та захист неповнолітніх», а разом із ним поправки до 18 законів, що обмежують права ЛГБТ-спільноти. 4 вересня їх ухвалили в другому читанні.

Нагадаємо, комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті у листі до спікера парламенту Грузії закликав відмовитися від ухвалення законопроєкту «Про захист сімейних цінностей та неповнолітніх», який створює законодавче підґрунтя для дискримінації ЛГБТ та суперечить Європейській конвенції з прав людини.

Раніше повідомлялося, що процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено. Натомість депутат від «Грузинської мрії» Бека Давітуліані відреагував на ситуацію навколо призупинення євроінтеграції Грузії. Він запевнив, що Грузія обов'язково приєднається до ЄС.