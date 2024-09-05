Підозрюваний у вбивстві Фаріон не думає про голодування і самогубство – адвокат

Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що його підзахисний не голодував, але його обмежували в певних продуктах харчування

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці та професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон Вʼячеслав Зінченко не думав про голодування та самогубство. Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Сулима.

«Він навпаки написав, що «якщо зі мною щось станеться, то майте на увазі, я це не робив». Він займався спортом, футбол – це командна гра, яка дисциплінує», – зазначив адвокат.

Він додав, що підзахисний не голодував, але його обмежували в певних продуктах харчування.

«Але питання швидко вирішувались», – додав юрист.

Сулима зазначив, що Зінченко не голодує в ізоляторі.

«Ні-ні, звичайно», – поділився адвокат.

Юрист також розповів, чи має підозрюваний доступ до газет, інтернету та телебачення та чи читає ЗМІ.

«Телебачення заборонено. Це ізолятор тимчасового тримання, де зовсім інші інструкції. З точки зору телебачення, радіо та газет, то тут нічого такого не проходить. Ізолятор тимчасового тримання тому і називається тимчасовий», – пояснив захисник.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.

Як повідомляв «Главком», в Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду. Станом на 4 вересня, під петицією підписалося 25 тис. українців.