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Підозрюваний у вбивстві Фаріон не думає про голодування і самогубство – адвокат

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Підозрюваний у вбивстві Фаріон не думає про голодування і самогубство – адвокат
Наразы пыдозрюваний у вбивстві Фаріон перебуває у ізоляторы тимчасового тримання
фото з відкритих джерел

Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що його підзахисний не голодував, але його обмежували в певних продуктах харчування

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці та професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон Вʼячеслав Зінченко не думав про голодування та самогубство. Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив його адвокат Ігор Сулима.

«Він навпаки написав, що «якщо зі мною щось станеться, то майте на увазі, я це не робив». Він займався спортом, футбол – це командна гра, яка дисциплінує», – зазначив адвокат.

Він додав, що підзахисний не голодував, але його обмежували в певних продуктах харчування

«Але питання швидко вирішувались», – додав юрист. 

Сулима зазначив, що Зінченко не голодує в ізоляторі. 

«Ні-ні, звичайно», – поділився адвокат.

Юрист також розповів, чи має підозрюваний доступ до газет, інтернету та телебачення та чи читає ЗМІ.

«Телебачення заборонено. Це ізолятор тимчасового тримання, де зовсім інші інструкції. З точки зору телебачення, радіо та газет, то тут нічого такого не проходить. Ізолятор тимчасового тримання тому і називається тимчасовий», – пояснив захисник.   

Нагадаємо,  ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.

Як повідомляв «Главком», в Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду. Станом на 4 вересня, під петицією підписалося 25 тис. українців.

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Теги: Ірина Фаріон вбивство харчування самогубство голодування адвокат

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