У Тель-Авіві стався вибух: є підозра на теракт

Загиблий ніс із собою сумку, в якій, ймовірно, був вибуховий пристрій

Унаслідок вибуху загинув чоловік, якого підозрюють у спробі вчинити теракт

Увечері 18 серпня в Тель-Авіві стався сильний вибух. Унаслідок цього загинув 50-річний чоловік, ще один – 33-річний чоловік дістав поранення. Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що загиблий, особу якого ще не встановлено, ніс із собою сумку, в якій, ймовірно, був вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, бомба вибухнула поряд із вантажівкою раніше часу через технічну несправність.

У Тель-Авіві стався вибух: є підозри на теракт



Увечері 18 серпня в Тель-Авіві стався сильний вибух. Унаслідок цього загинув 50-річний чоловік, ще один - 33-річний чоловік дістав поранення. За інформацією ізраїльської поліції, імовірно це було спробою теракту. pic.twitter.com/VtT4IAn0gH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 19, 2024

33-річний постраждалий під час вибуху проїжджав повз на електросамокаті, він отримав осколкові поранення кінцівок і грудної клітини середнього ступеня тяжкості. Його госпіталізували.

Вибух стався на вулиці Лехи неподалік синагоги. За інформацією ізраїльської поліції, імовірно це було спробою теракту.

У розмові з журналістами начальник поліції Тель-Авіва Перетц Амар сказав, що особа загиблого є ключем до мотиву.

«Важко ідентифікувати тіло. Ми знаємо, що він не невинна цивільна особа, а той, хто мав при собі вибуховий пристрій», – сказав Амар.

Нагадаємо, на пляжі в Могадішо, столиці Сомалі, стався теракт. Щонайменше 32 людини загинули внаслідок нападу терориста-смертника та озброєних людей. Ще 63 людини поранені.