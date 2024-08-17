В Ізраїлі набирає популярності новий вид відпочинку

В Ізраїлі громадяни віддають перевагу відпочинку у межах країни, аніж за кордоном

Цьогорічний період відпусток в Ізраїлі став особливим. Складність з виїздами за кордон через скасування рейсів та нестабільна ситуація через Сектор Гази призвели до того, що ізраїльтяни здебільшого воліють залишатись у країні, а не виїздити. Про це пише newsru.co.il.

Для цього, навіть, ввели спеціальний термін Staycation (від поєднання слів stay «залишитися» та vacation «відпустка») – що означає відпочинок недалеко від будинку.

Через війну і скасування рейсів авіакомпаніями туристичний бізнес в Ізраїлі зазнає великих труднощів. Відсутність потоку туристів з-за кордону та низька заповнюваність у готелях спостерігаються по всій країні. Асоціація готелів підбила підсумки першого півріччя 2024 року: у першій половині року зафіксовано зниження на 81% порівняно з тим самим періодом 2023 року. Найбільш відчутні зміни у туристичному потоці відзначені в Єрусалимі, Нацереті та Тель-Авіві.

Термін Staycation був введений влітку 2014 року, під час антитерористичної операції в Газі «Непорушна скеля», яка тривала понад півтора місяця.

У той же час в Ізраїлі з'явилася нова тенденція – Staycation, коли ізраїльтяни проводять свою відпустку в готелях, розташованих неподалік їхнього будинку. Для такої відпустки не потрібно збирати велику валізу, а доїхати до місця відпочинку можна таксі, власною машиною або громадським транспортом.

«У центрах бронювання ми бачимо зростання запитів на відпочинок поряд з будинком на 20-25%, і ця тенденція набирає обертів, оскільки ситуація в країні залишається такою, якою вона є», – пояснює Асаф Бен-Дов, віцепрезидент з маркетингу та продажам Africa Israel Hotels, менеджер компанії, що володіє готельними брендами Vert, Crown Plaza, Poly, Indigo, Bay View.

До слова, армія Ізраїлю досягла межі своїх можливостей у боротьбі з палестинським рухом ХАМАС у Секторі Гази. Про це пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.