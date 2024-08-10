Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Атака на Херсонщину та кількість жертв в авіакатастрофі в Бразилії: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на Херсонщину та кількість жертв в авіакатастрофі в Бразилії: головне за ніч
В Бразилії оголошено трьохденний траур
фото з відкритих джерел

В мережі показали знищену техніку Росії в Курській області

Херсонщину атакували з артилереї. Стало відома точна кількість жертв  авіакатастрофи в Бразилії. У мережі показали колону ЗС РФ, яку знищили ракетами у Курській області. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 серпня, щоб ви були в курсі подій. 

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі 

9 серпня 2024 року, близько 13:30 за місцевим часом, регіональний турбогвинтовий літак авіакомпанії Voepass, що здійснював рейс з Каскавели до Сан-Паулу, зазнав катастрофи. Літак розбився неподалік міста Віньедо, що розташоване приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Сан-Паулу. На борту літака перебували 61 особа: 57 пасажирів та 4 члени екіпажу. На жаль, усі вони загинули. Наразі причина катастрофи невідома, і ведеться розслідування.

Атака на Херсонщину та кількість жертв в авіакатастрофі в Бразилії: головне за ніч фото 1

Окупанти знову атакували Херсонщину: є поранені

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонщину. Вчора близько 22:00 вони здійснили артилерійський удар по Білозерській громаді, внаслідок якого постраждав 55-річний чоловік. Він отримав поранення обличчя, плеча, стегна та живота і потребує медичної допомоги.

У мережі показали колону ЗС РФ, яку знищили ракетами у Курській області

У Курській області РФ залишки російської військової колони, знищеної українськими ракетами в ніч з 8 на 9 серпня, досі знаходяться на місці удару. Фото ширяться соціальними мережами. За попередніми даними, удар був нанесений по колоні, що рухалася в районі села Октябрьське Рильського району Курської області. Місцеві телеграм–канали повідомляли про звуки вибухів та детонації боєприпасів.

Атака на Херсонщину та кількість жертв в авіакатастрофі в Бразилії: головне за ніч фото 2

Повернення Курської області під контроль Росії може зайняти рік – The Washington Post

Прорив українських військ углиб території РФ у Курській області став серйозним викликом для президента Володимира Путіна та російської влади.  Як зазначає The Washington Post, атака на Курськ застала російську оборону зненацька, яка була слабо укомплектована та, схоже, нічого не знала про підготовку українських сил. 

У Росії почали виплачувати виплати постарждалим від ударів в Курській області

У Курській області розпочато процес оформлення одноразових виплат у розмірі 10 тисяч рублів для мешканців, які постраждали від обстрілів і були змушені покинути свої домівки. Про це розповів  губернатор області Олексій Смирнов.

Теги: літак розслідування чоловік поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Літаки самі по собі можуть стати фактором Х, якщо ти можеш розплющити вороже ППО і залишити його авіацію на землі»
Чому для нас так важливі винищувачі. Навіть в маленькій кількості
1 серпня, 18:57
Омбудсмен Дмитро Лубінець тепер наполягає: Його викривальну заяву «десь хтось не так підхопив»
Хто втік із України з дітьми-сиротами? По слідах скандалу, який заварив омбудсмен Скандал
31 липня, 13:00
Прихильники партії «Національна коаліція» найбільше підтримують відправку військ до України
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
18 липня, 09:54
В поліції склали протоколи та пояснили ситуацію
Поліція пояснила причину затримання чоловіка співробітниками ТЦК у Києві
20 липня, 15:25
Призупинилася експлуатація п'ятьох літаків Іл-76
У Росії п'ять літаків Іл-76 вийшли з ладу через неякісні запчастини – ЗМІ
21 липня, 05:47
За словами представника поліції, «заходи були здійснені у зв'язку із безпосередньою загрозою з боку ісламістського сектору»
Поліція попередила теракт за кілька годин до фіналу Євро-2024, – ЗМІ
21 липня, 17:04
Священник спростував фейк російських пропагандистів
Московська церква вигадала фейк про священника ПЦУ і Дональда Трампа
21 липня, 17:13
Російський винищувач. Фото ілюстративне
Літаки НАТО перехопили два російських винищувачі поблизу Латвії
4 серпня, 15:31
Попередньо, внаслідок удару постраждалих немає
Безпілотник атакував базу США в Сирії – Reuters
Сьогодні, 06:30

Суспільство

Загинув за два дні до власного 25-річчя. Згадаймо Павла Яновського
Загинув за два дні до власного 25-річчя. Згадаймо Павла Яновського
Атака на Херсонщину та кількість жертв в авіакатастрофі в Бразилії: головне за ніч
Атака на Херсонщину та кількість жертв в авіакатастрофі в Бразилії: головне за ніч
Дощі та 28°C тепла: прогноз погоди в Україні на 10 серпня
Дощі та 28°C тепла: прогноз погоди в Україні на 10 серпня
ПФУ пропонує виїзне обслуговування для маломобільних громадян
ПФУ пропонує виїзне обслуговування для маломобільних громадян
10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
10 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Мобілізація спричинила бум усиновлення? Вражаючі цифри
Мобілізація спричинила бум усиновлення? Вражаючі цифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
18K
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
13K
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
9976
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
9916
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5076
На туристів чекає хаос: Іспанія вводить нові правила у готелях

Новини

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
8 серпня, 05:05

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua