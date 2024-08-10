Атака на Херсонщину та кількість жертв в авіакатастрофі в Бразилії: головне за ніч

В мережі показали знищену техніку Росії в Курській області

Херсонщину атакували з артилереї. Стало відома точна кількість жертв авіакатастрофи в Бразилії. У мережі показали колону ЗС РФ, яку знищили ракетами у Курській області. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі

9 серпня 2024 року, близько 13:30 за місцевим часом, регіональний турбогвинтовий літак авіакомпанії Voepass, що здійснював рейс з Каскавели до Сан-Паулу, зазнав катастрофи. Літак розбився неподалік міста Віньедо, що розташоване приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Сан-Паулу. На борту літака перебували 61 особа: 57 пасажирів та 4 члени екіпажу. На жаль, усі вони загинули. Наразі причина катастрофи невідома, і ведеться розслідування.

Окупанти знову атакували Херсонщину: є поранені

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонщину. Вчора близько 22:00 вони здійснили артилерійський удар по Білозерській громаді, внаслідок якого постраждав 55-річний чоловік. Він отримав поранення обличчя, плеча, стегна та живота і потребує медичної допомоги.

У мережі показали колону ЗС РФ, яку знищили ракетами у Курській області

У Курській області РФ залишки російської військової колони, знищеної українськими ракетами в ніч з 8 на 9 серпня, досі знаходяться на місці удару. Фото ширяться соціальними мережами. За попередніми даними, удар був нанесений по колоні, що рухалася в районі села Октябрьське Рильського району Курської області. Місцеві телеграм–канали повідомляли про звуки вибухів та детонації боєприпасів.

Повернення Курської області під контроль Росії може зайняти рік – The Washington Post

Прорив українських військ углиб території РФ у Курській області став серйозним викликом для президента Володимира Путіна та російської влади. Як зазначає The Washington Post, атака на Курськ застала російську оборону зненацька, яка була слабо укомплектована та, схоже, нічого не знала про підготовку українських сил.

У Росії почали виплачувати виплати постарждалим від ударів в Курській області

У Курській області розпочато процес оформлення одноразових виплат у розмірі 10 тисяч рублів для мешканців, які постраждали від обстрілів і були змушені покинути свої домівки. Про це розповів губернатор області Олексій Смирнов.