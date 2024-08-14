Влада Одеси повідомила про вибухи під час ривоги

Є інформація про повторний пуск балістики

В Одесі ввечері середи, 14 серпня, пролунав вибух. В області оголошена повітряна тривога. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях», – написав Труханов.

Також, за його словами, є інформація про повторний пуск балістики.

Відео вибуху в Одесі



Місцеві канали повідомляють про пожежу pic.twitter.com/WrLrNvD9fx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 14, 2024

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з Криму та швидкісну ціль у напрямку Одеської області.

Нагадаємо, в Україні станом на 19:42 була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. О 19:52 тривогу було скасовано.