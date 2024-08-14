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Влада Одеси повідомила про вибухи під час ривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Влада Одеси повідомила про вибухи під час ривоги
фото: скріншот

Є інформація про повторний пуск балістики

В Одесі ввечері середи, 14 серпня, пролунав вибух. В області оголошена повітряна тривога. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях», – написав Труханов.

Також, за його словами, є інформація про повторний пуск балістики.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з Криму та швидкісну ціль у напрямку Одеської області.

Нагадаємо, в Україні станом на 19:42 була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. О 19:52 тривогу було скасовано. 

Теги: Одеса ракета вибух

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