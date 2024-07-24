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Росіянина затримали в Парижі через побоювання, що він планував зірвати Олімпійські ігри

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росіянина затримали в Парижі через побоювання, що він планував зірвати Олімпійські ігри
Проти нього було розпочато попереднє розслідування
фото з відкритих джерел

Затримано жителя Росії, який планував зірвати Олімпіаду в Парижі

 Французькі правоохоронці затримали громадянина Росії, якого підозрюють у плануванні зриву Олімпійських ігор, що розпочинаються цього тижня. Про це повідомляє CNN з посиланням на прокуратуру.

Чоловіка, особу якого не розголошують, затримали у вівторок після того, як у його помешканні, яке було обшукано згідно з адміністративним ордером, виявили докази, що свідчать про те, що він готував дії, які можуть призвести до дестабілізації під час Олімпійських ігор.

«Проти нього було розпочато попереднє розслідування та затримано у вівторок за підозрою в "розвідувальній діяльності з іноземною державою з метою провокування військових дій у Франції», – додала прокуратура.

Деталі щодо того, що саме планував чоловік, не розголошуються. Церемонія відкриття Олімпійських ігор запланована на п'ятницю ввечері в центрі Парижа.

Нагадаємо, Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Про це на пресконференції заявив президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.За словами Гутцайта, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

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Теги: олімпійські ігри спорт путін розслідування Україна президент чоловік Жан Беленюк Вадим Гутцайт росіяни прокуратура

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