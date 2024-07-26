Ізраїль попередив Францію про небезпеку теракту з боку Ірану

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у листі до французького візаві Стефана Сежурне повідомив про загрозу теракту

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац надіслав листа до французького колеги Стефана Сежурне, в якому попередив про можливу терористичну загрозу, ініційовану Іраном, під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Про це повідомляє Le Figaro.

У листі від 25 липня Кац заявив про потенційну загрозу терористичних атак на ізраїльських спортсменів і туристів з боку «іранських терористичних груп та інших терористичних організацій». Він зазначив, що деякі групи можуть прагнути зашкодити святкуванню Олімпіади.

«Дехто прагне зашкодити святкуванню цієї радісної події», – ідеться в листі.

Інших деталей про можливі теракти в листі не розкрито.

Напередодні також стало відомо, що ізраїльській делегації на Олімпійських іграх в Парижі забезпечено посилену охорону через погрози та заклики виключити Ізраїль з числа учасників у зв'язку з війною з терористами ХАМАС у секторі Гази.

Нагадаємо, у районі міста Рафах ізраїльські військовослужбовці знищили тунель завдовжки 700 метрів завдовжки 700 метрів, який вів у бік Ізраїлю.

До слова, Федеральна судова поліція Антверпена провела 14 обшуків у дев’яти містах Брюсселя.