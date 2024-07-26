Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль попередив Францію про небезпеку теракту з боку Ірану

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ізраїль попередив Францію про небезпеку теракту з боку Ірану
фото: eurointegration.com.ua

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у листі до французького візаві Стефана Сежурне повідомив про загрозу теракту

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац надіслав листа до французького колеги Стефана Сежурне, в якому попередив про можливу терористичну загрозу, ініційовану Іраном, під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Про це повідомляє Le Figaro.

У листі від 25 липня Кац заявив про потенційну загрозу терористичних атак на ізраїльських спортсменів і туристів з боку «іранських терористичних груп та інших терористичних організацій». Він зазначив, що деякі групи можуть прагнути зашкодити святкуванню Олімпіади.

«Дехто прагне зашкодити святкуванню цієї радісної події», – ідеться в листі.

Інших деталей про можливі теракти в листі не розкрито.

Напередодні також стало відомо, що ізраїльській делегації на Олімпійських іграх в Парижі забезпечено посилену охорону через погрози та заклики виключити Ізраїль з числа учасників у зв'язку з війною з терористами ХАМАС у секторі Гази.

Нагадаємо, у районі міста Рафах ізраїльські військовослужбовці знищили тунель завдовжки 700 метрів завдовжки 700 метрів, який вів у бік Ізраїлю.

До слова, Федеральна судова поліція Антверпена провела 14 обшуків у дев’яти містах Брюсселя.

Читайте також: Хусити викрали в Ємені 50 співробітників ООН та гуманітарних організацій
Теги: Ізраїль поліція ХАМАС погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна продовжує працювати з різними країнами світу над отриманням додаткових систем Patriot
США та Ізраїль домовляються про передачу Україні восьми ППО Patriot
27 червня, 21:15
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
30 червня, 01:19
Зловмисників розшукує поліція
На Львівщині невідомі кинули гранату в будівлю районного військкомату
15 липня, 10:14
Айман Швейда, якого ліквідували, брав участь у нападі 7 жовтня
Атака на Харків, ліквідація ватажка ХАМАСу: головне за ніч
13 липня, 06:03
Знімок із місця удару в Секторі Гази
Під час ліквідації ватажка ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб
14 липня, 07:33
Напруга між Північною та Південною Кореями зросла за останній місяць, коли КНДР у знак протесту направила до Південної Кореї тисячі повітряних куль зі сміттям
«Руйнівні наслідки» для Сеула: КНДР посилює погрози через антипхеньянські листівки
16 липня, 08:53
Усередині зруйнованого тунелю війська ЦАХАЛ виявили подальші відгалуження
Ізраїльтяни підірвали важливий для ХАМАСу тунель у Рафаху
18 липня, 08:51
Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту
Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва
20 липня, 14:13
Слова Портеса спровокували скандал
Французький депутат заявив, що «ізраїльська делегація не є бажаною на Олімпіаді»
22 липня, 14:45

Політика

Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9870
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9081
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8742
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua