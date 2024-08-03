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Теракт у Сомалі забрав життя понад 30 людей (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Теракт у Сомалі забрав життя понад 30 людей (відео)
Терорист підірвав вибуховий пристрій на пляжі Лідо
фото: EPA

За даними ЗМІ, напад здійснили бойовики «Аш-Шабаб»

На пляжі в Могадішо, столиці Сомалі, вчора стався теракт. Щонайменше 32 людини загинули внаслідок нападу терориста-смертника та озброєних людей. Ще 63 людини поранені. Про це інформує BBC з покликанням на речника поліції Абдіфатах Адан Хасана.

Зазначається, що дехто з 63 поранених перебуває у важкому стані.

За словами правоохоронців та свідків, терорист підірвав вибуховий пристрій пізно ввечері, 2 серпня, на пляжі Лідо. Смертник зробив це перед тим, як озброєні люди увірвалися в цей район. Вказано, що цей район є популярним серед бізнесменів та чиновників.

За словами Хасана, щонайменше п'ятеро людей були відповідальні за напад, один із нападників підірвав себе, а троє інших були вбиті. Ще одного схопили живим. Місцеві ЗМІ повідомляють, що напад здійснили бойовики «Аш-Шабаб», які контролюють значну частину південної і центральної частини Сомалі.

Видання нагадує, що це угрупування пов'язане з Аль-Каїдою і вже майже 20 років веде жорстоку повстанську боротьбу проти уряду Сомалі, підтримуваного ООН.

Нагадаємо, що раніше у столиці Сомалі, Могадішо, внаслідок теракту загинуло понад 10 людей, ще багато отримали поранення. Терорист-смертник підірвав себе у популярній кав'ярні Top Coffee, де футбольні фанати дивилися матч Євро-2024 між Англією та Іспанією. 

Теги: Сомалі теракт

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