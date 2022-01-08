У Туреччині білка «працює» в ювелірному магазині
У обовʼязки тваринки входить «охорона» каси
В Туреччині у ювелірному магазині працює особливий працівник. Ним виявилося маленьке білченя, якого назвали Мемокан. Про це інформує Arirang News.
Мехмет Юксель, який є власником ювелірної крамниці, врятував гризуна у березні 2021 року. Білченя залишилося без мами й потребувало піклування.
Крихітка мав зламану лапку, тому його шанси на самостійне виживання були надзвичайно низькі.
Тоді Мехмет вирішив залишити білченя в себе, поки воно не одужає, й дав йому імʼя Мемокан.
Відтоді гризун вдень «працює» у ювелірному магазині. А також стежить, щоб ніхто з чужих не підходив до каси. Вже ввечері разом з Мехметом він їде додому.
Чоловік запевнив, як тільки Мемокан остаточно одужає, повернеться до своєї справжньої домівки – у природне середовище.