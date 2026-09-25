В українця, який скоїв напад у польському монастирі, виявлено психічні розлади

Наразі громадянин України перебуває в психіатричній лікарні

Психічний стан 31-річного українця Ігоря М., який напав на людей у монастирі в польському Ярославі, не дозволяє провести його допит та інші процесуальні дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Психіатри встановили, що Ігор М. у поточному стані психічного здоров'я виявляє ознаки психічного захворювання у вигляді гострих, багатоформних психотичних розладів.

Поточний психічний стан Ігоря М. не дозволяє йому брати участь у процесуальних діях через посилені психотичні симптоми, стан сильного психомоторного збудження, розгубленість мислення та відсутність логічного зв'язку, пояснила прокурорка.

Наразі громадянин України перебуває в психіатричній лікарні.

Нагадаємо, 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Відомо про загибель одного зі священників.

Зауважимо, що українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Воно наголосило, що насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, який скоїв 31-річний громадянин України.

Також президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на напад у монастирі бенедиктинок у Ярославі, внаслідок якого загинув священник і ще кілька людей дістали поранення.

Як повідомлялося, прокуратура у Перемишлі висунула обвинувачення 31-річному українцю Ігорю М., який напав із ножем на людей на території монастиря бенедиктинок у Ярославі Підкарпатського воєводства.