На Дніпропетровщині сталась ДТП за участю військових ТЦК: є постраждалий

Поліція встановлює усі обставини аварії

У Камʼянському на Дніпропетровщині 4 жовтня сталася аварія за участі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мотоцикліста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

«Повідомляємо, що ДТП за участю військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не пов’язана із заходами з мобілізації. Попередньо, аварія сталася внаслідок порушення правил дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалого мотоцикліста каретою швидкої допомоги доставили до медзакладу. На місці події працювали представники Національної поліції, які встановлять усі обставини аварії.

Раніше у Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередньою інформацією, внаслідок аварії загинув один військовослужбовець, ще троє людей дістали травми.

До слова, у Кропивницькому під час перевірки військово-облікових документів сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, намагаючись залишити місце події, наїхав на військовослужбовця ТЦК.