На Київщині бетонозмішувач зіткнувся з легковим авто, загинули двоє людей (фото)

Досудове розслідування причин смертельної ДТП триває

На автодорозі сполученням Святопетрівське – Вишневе сталася смертельна аварія. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з бетонозмішувачем 40-річний пасажир Dodge Dart від отриманих травм загинув на місці події, 36-річний водій вказаного автомобіля помер в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річний водій бетонозмішувача MAN, виїжджаючи з прилеглої території та здійснюючи поворот ліворуч зіткнувся з автомобілем Dodge Dart, який рухався по зустрічній смузі руху.

«Внаслідок ДТП 40-річний пасажир Dodge Dart від отриманих травм загинув на місці події, 36-річний водій вказаного автомобіля помер в лікарні», – йдеться у повідомленні.

ДТП на автодорозі сполученням Святопетрівське - Вишневе фото: поліція Київської області

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Бучі сталася смертельна ДТП: 42-річна водійка автомобіля Volkswagen, здійснюючи поворот ліворуч, не надала переваги у русі та зіткнулася з мотоциклом Yamaha, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП 35-річний водій двоколісного від отриманих травм загинув на місці події.

До слова, в Україні тестують систему автоматичної фіксації проїзду на заборонений сигнал світлофора. Перші ділянки з такими камерами можуть з’явитися найближчим часом. Очікується, що автоматична фіксація проїзду на заборонений сигнал допоможе впливати на поведінку водіїв на перехрестях.