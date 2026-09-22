Ердоган зробив заяву про завершення війни та збереження територіальної цілісності України

Турецький лідер наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання російсько-української війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара сподівається на завершення війни Росії проти України зі збереженням суверенітету та територіальної цілісності України. Про це Ердоган заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, пише «Главком».

За словами турецького лідера, Туреччина продовжує підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення бойових дій та встановлення миру. Анкара виступає за врегулювання війни шляхом переговорів.

Ердоган наголосив, що майбутня мирна домовленість має враховувати суверенітет і територіальну цілісність України. Він також заявив про необхідність збереження міжнародно визнаних принципів та пошуку дипломатичного рішення.

Туреччина від початку повномасштабної війни підтримує територіальну цілісність України та не визнає незаконну анексію Криму Росією. Ердоган неодноразово заявляв, що Анкара виступає за завершення війни на основі міжнародного права.

Раніше Туреччина також пропонувала майданчик для переговорів між Києвом і Москвою та заявляла про готовність сприяти дипломатичному врегулюванню конфлікту. Виступ Ердогана відбувся в межах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка проходить у Нью-Йорку з 22 вересня.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий застосувати нові економічні важелі у вигляді «пекельних санкцій» проти Росії та її союзників, якщо війна в Україні не припиниться.