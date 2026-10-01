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У Запоріжжі затримано кілерів ФСБ, які готували вбивства військових

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Запоріжжі затримано кілерів ФСБ, які готували вбивства військових
Контррозвідники СБУ завчасно встановили плани російської спецслужби та затримали агентів
фото: СБУ

Російські агенти планували заманювати українських воїнів на фейкові побачення

У Запоріжжі затримали двох агентів ФСБ, які за завданням російської спецслужби готували замовні вбивства чотирьох військовослужбовців ЗСУ. Зловмисників викрили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією під час підготовки засідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

За даними слідства, російська спецслужба планувала заманювати українських військових на нібито побачення з жінками. Для цього агенти створювали фейкові акаунти на сайтах знайомств та мали організувати окрему зустріч для кожного військовослужбовця.

На місці побачень на українських захисників мали чекати кілери. Один із агентів планував нападати на військових із мисливським ножем, а його спільник мав фіксувати вбивство на камеру телефона для подальшого звіту перед ФСБ.

Кадри спецоперації СБУ
Кадри спецоперації СБУ
фото: СБУ

Контррозвідники СБУ завчасно встановили плани російської спецслужби та затримали агентів, коли вони шукали місця для організації засідок у Запоріжжі.

За матеріалами справи, затриманими виявилися двоє місцевих жителів віком 18 та 19 років. Російська спецслужба завербувала їх через Telegram-канали, де вони шукали можливість отримати швидкий заробіток.

Перед підготовкою замовних убивств агенти виконали тестове завдання ФСБ. Вони стежили за автомобілем українських військових, після чого підпалили його.

Кадри спецоперації СБУ
Кадри спецоперації СБУ
фото: СБУ

Після цього російські куратори доручили їм організувати серію вбивств. Зловмисники почали підбирати місця, де можна було б облаштувати засідку. Серед таких локацій вони розглядали околиці Запоріжжя та гаражні кооперативи.

Для виконання завдання агенти придбали мисливський ніж, змінний одяг та гумові рукавички. Після першого нападу вони планували позбутися цих речей та придбати новий комплект для наступних убивств.

Під час обшуків у затриманих вилучили телефони з доказами контактів із представниками ФСБ. Також правоохоронці виявили холодну зброю, травматичний пістолет із набоями та бойову гранату.

Кадри спецоперації СБУ
Кадри спецоперації СБУ
фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Обидва підозрювані перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що Служба безпеки України затримала військовослужбовця, якого підозрюють у передачі російській спецслужбі інформації про українські позиції на Донеччині. За даними слідства, він передавав ФСБ відомості про напрямки руху та бойові завдання свого підрозділу, а також наслідки російських ударів.

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Теги: СБУ ФСБ ЗСУ кримінал кілер

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