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Польські військові загубили дрон у морі: жандармерія звернулася до громадян

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Польські військові загубили дрон у морі: жандармерія звернулася до громадян
Військова поліція Польщі
фото: wojsko-polskie.pl

Влада закликала не чіпати знайдені безпілотники та невідомі предмети

Військова жандармерія Польщі повідомила про втрату безпілотника під час випробувальних польотів на полігоні в Устці. Апарат 24 жовтня упав у Балтійське море, про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

Що сталося

Інцидент стався 24 жовтня о 9:35. Цивільна компанія проводила на полігоні в Устці випробування безпілотника типу Alpha Wing. Через відмову двигуна літальний апарат упав у Балтійське море приблизно за 6 км від берега, йдеться в заяві жандармерії в соцмережі X.

У відомстві наголосили, що втрачений пристрій був тестовим, без озброєння та бойових характеристик. Повідомлення з'явилося лише через три дні після інциденту. У ньому не уточнюється, чи тривають пошуки апарата, а компанію, яка проводила випробування, не названо.

Чому жандарми закликають до обережності

Через напрям і силу вітру, а також морські течії дрон або його уламки можуть віднести до узбережжя. Тому речник головного коменданта Військової жандармерії підполковник Даріуш Розкош закликав людей не наближатися до будь-яких схожих знахідок. Якщо ви помітили апарат, його частини чи інший невідомий предмет, потрібно:

  • не торкатися його й не переміщувати;
  • віддалитися від знахідки;
  • попередити інших людей;
  • зателефонувати на номер екстреної служби 112.
Польські військові загубили дрон у морі: жандармерія звернулася до громадян фото 1

Це не єдиний випадок

Подібний інцидент у Польщі стався кілька днів тому. 21 жовтня в селі Виджа Підкарпатського воєводства впав неозброєний безпілотник норвезьких військових, які проводили навчання на полігоні в Новій Дембі. Зв'язок з апаратом втратили близько 16:45. За даними RMF24, яке посилалося на поліцію Тарнобжега, це був дрон норвезьких військ.

Жандармерія тоді повідомила, що подія не загрожувала життю й здоров'ю людей та не пошкодила інфраструктуру. Подальші дії узгодили з відділом військових справ районної прокуратури в Ряшеві. Після огляду дрон мають повернути військовим союзної держави. Причину втрати зв'язку й точну модель апарата не називали.

Нагадаємо, у вересні польські служби шукали невідомий об'єкт, який міг упасти поблизу міста Мальборк. До пошуків залучили військових, поліцію, рятувальників та авіацію.

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Теги: Польща військові навчання безпілотник озброєння Балтійське море

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