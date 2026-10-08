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Напад на школу у Польщі: 15-річний хлопець поранив працівників

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Напад на школу у Польщі: 15-річний хлопець поранив працівників
давай тепер реченням: поліція... Поліція встановлює обставини нападу та з’ясовує, що спонукало 15-річного підлітка напасти на працівників школи.
фото: РАР

Колишній учень прийшов до навчального закладу з гострим предметом і поранив трьох людей

У польському селі Лещидул-Новіни Вишковського повіту Мазовецького воєводства 15-річний підліток напав на працівників школи. Внаслідок інциденту поранення отримали троє людей, одна з яких згодом померла. Нападника вдалося затримати завдяки діям директора навчального закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався близько 9:00. До приміщення школи зайшов 15-річний хлопець, який раніше навчався в цьому закладі.

Підліток мав при собі гострий предмет, яким завдав поранень трьом працівникам школи. Серед постраждалих опинилися директор навчального закладу та працівниця, яка відповідала за його обслуговування.

Попри отримані поранення, директору вдалося самостійно знешкодити нападника до прибуття правоохоронців. Поліція прибула на місце події за кілька хвилин після повідомлення про інцидент. Правоохоронці підтвердили затримання підлітка та повідомили, що він перебуває під контролем правоохоронців.

Спочатку польські служби повідомляли про трьох поранених. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський під час пресконференції зазначив, що одну з постраждалих працівниць школи намагаються реанімувати. Інформацію про трьох поранених також підтвердив представник пожежної служби Вишкова Даніель Ваховський.

Згодом правоохоронці повідомили, що 37-річна працівниця навчального закладу померла від отриманих поранень. 

Наразі польська поліція встановлює всі обставини інциденту. Зокрема, правоохоронцям належить з'ясувати мотиви дій 15-річного нападника. Інформації про те, що саме спонукало підлітка повернутися до колишньої школи та атакувати її працівників, поки немає. Також не повідомляється про нинішній стан директора та іншого постраждалого працівника.

Нагадаємо, 7 жовтня у польському місті Остроленка стався напад у професійному навчальному закладі. За попередньою інформацією, 19-річний учень дістав ніж і почав завдавати ударів людям, які перебували у школі.

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Теги: Польща школа

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