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Польща передасть Україні винищувачі та боєприпаси на €50 млн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польща передасть Україні винищувачі та боєприпаси на €50 млн
Зазначається, що один літак більше не може виконувати бойові завдання
фото: Міністерство оборони Польщі

Один із двох МіГ-29 уже вичерпав термін експлуатації, однак може стати джерелом запчастин

Польща найближчим часом передасть Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва. Літаки увійдуть до нового пакета військової допомоги вартістю близько €50 млн, до якого також включать артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

Передання літаків підтвердив директор Департаменту стратегії та оборонного планування Міністерства національної оборони Польщі Даріуш Луковський. На запитання журналістів про терміни він відповів: «У найближчому майбутньому. Рішення ухвалено, і ці два МіГ-29 будуть передані».

За даними видання, один із винищувачів уже вичерпав установлений термін експлуатації, тоді як другий досі придатний до польотів. Літак, який більше не може виконувати бойові завдання, потенційно використовуватимуть для постачання запчастин.

Окрім винищувачів, Польща планує передати Україні артилерійські боєприпаси калібрів 155 мм і 152 мм, а також боєприпаси для шестиствольних гармат винищувачів F-16. Пакет допомоги також передбачає ракети для переносних зенітних ракетних комплексів Piorun.

Міністерство національної оборони Польщі підтвердило підготовку чергового пакета підтримки України. Водночас відомство не розкрило всіх його деталей, пославшись на конфіденційність інформації.

У польському оборонному відомстві пояснили, що допомога може включати техніку, яку польські Збройні сили виводять з експлуатації. Таке обладнання вже не використовуватимуть у польській армії, проте воно може бути корисним для України.

Масштаб підтримки, як зазначило міністерство, залежить від безпекових потреб Польщі та наявних ресурсів її збройних сил.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на Заході поширився міф про те, що Росія завжди перемагає. Він нагадав про низку воєн і протистоянь, у яких Москва зазнала поразки, та наголосив, що майбутній розвиток подій може бути іншим, ніж очікують прихильники тези про російську непереможність.

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Теги: літак Україна війна озброєння Польща

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