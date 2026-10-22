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Польща підготувала нові правила в'їзду для іноземців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польща підготувала нові правила в'їзду для іноземців
При виїзді на кордоні з Польщею необхідно мати певну кількість грошей
фото: Волинська служба новин

Для коротких поїздок до Польщі можуть знадобитися більш ніж утричі більші суми, ніж зараз

Польща планує суттєво збільшити мінімальну суму грошей, яку іноземці повинні мати для перебування в країні. Зокрема, для поїздок тривалістю до чотирьох днів фінансові вимоги пропонують підвищити з 300 до 1000 злотих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazeta Prawna.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі підготувало відповідний проєкт постанови, який опублікували на сайті Центру урядового законодавства.

Згідно з документом, іноземці, які планують перебувати в Польщі до чотирьох днів, повинні будуть мати щонайменше 1000 злотих. Наразі мінімальна сума для такого терміну становить 300 злотих, а за кожен наступний день потрібно передбачити ще 75 злотих.

Окремі правила передбачені для іноземців, які заздалегідь оплатили житло, приїжджають на санаторне лікування або беруть участь у літніх робочих програмах.

Для них мінімальну суму коштів пропонують встановити на рівні 130 злотих за кожен день перебування, але загалом не менше ніж 650 злотих.

Наразі для цієї категорії іноземців діє норма у 20 злотих на день, а загальна мінімальна сума становить 100 злотих. Отже, запропоновані вимоги передбачають збільшення цих показників у 6,5 раза. Зміни також торкнуться іноземців, які приїжджають до Польщі на навчання, стажування або для проведення наукових досліджень.

Для них мінімальну суму коштів на перші два місяці перебування пропонують збільшити з 1270 до 2020 злотих. 

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі пояснили, що нові фінансові вимоги мають забезпечити покриття витрат іноземців, які вони не оплатили заздалегідь. Ідеться, зокрема, про проживання, харчування та інші основні потреби.

Нагадаємо, раніше «Главком» пояснював, скільки грошей потрібно мати для в’їзду до Польщі за чинними правилами. Необхідна сума залежить від тривалості поїздки, а подекуди – і від наявності зворотного квитка.

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Теги: туризм Польща

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