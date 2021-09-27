У Великобританії на заправках закінчився бензин

У країні масово повідомляють, що на заправних станціях закінчилися запаси бензину

У Великобританії на тисячах заправних станцій закінчилися запаси бензину, повідомляє Associeted Press. Криза виникла через брак далекобійників, які повинні доставляти пальне.

Про повну відсутність палива повідомило близько двох третин членів британської Асоціації роздрібних торговців бензином, яка представляє інтереси близько 5,5 тисячі точок. Третина попередила, що запаси скоро закінчаться.

Глава організації Брайан Меддерсон пов'язав дефіцит із «панічними» настроями покупців.

«У цій країні повно палива, але воно знаходиться в невідповідному для автомобілістів місці. Воно все ще в терміналах і на нафтопереробних заводах», – розповів підприємець у розмові з «Бі-Бі-Сі».

У результаті пандемії коронавірусу, Brexit, через який іноземні працівники виїхали з країни, і вихід все більшої кількості людей на пенсію на британському ринку праці гостро відчувається нестача кадрів, в тому числі водіїв. Через збої в ланцюжках поставок спорожніли не лише бензобаки, але і продуктові полиці в магазинах, проте дефіцит пального стривожив британців особливо сильно.

На вихідних біля заправних станцій утворилися довгі автомобільні черги, деякі водії провели кілька годин в очікуванні, в результаті чого обстановка загострилася. Повідомляється, що поблизу однієї станції сталася бійка.

Щоб уникнути продовольчого і паливного дефіциту напередодні Різдва, 25 вересня уряд Великобританії оголосив про видачу п'яти тисяч віз для водіїв вантажівок і 3,5 тисячі віз для співробітників, зайнятих у птахівництві.

Галузеві групи схвалили рішення влади, проте Британський консорціум роздрібної торгівлі назвав ці заходи «занадто незначними, занадто запізнілими». Голова Конфедерації британської промисловості Рубі МакГрегор-Сміт зазначила, що запропонований план рівносильний «киданню наперстка з водою в багаття».

Найм іноземних громадян – це не єдиний запропонований урядом захід. В уряді також розглядають можливість використання армії для доставки палива.

Крім того, на початку вересня влада також спростила правила видачі ліцензії на керування вантажним автомобілем, прискоривши тим самим видачу прав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Великої Британії припинить дію закону про конкуренцію, щоб налагодити поставки палива на автозаправні станції після недавніх панічних покупок.

Криза зачепила і поставки газу і електроенергії. Його наслідки вже порушують роботу енергетичних компаній і збільшують споживчі рахунки.

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