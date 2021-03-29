За добу в Лондоні вперше за пів року жодної смерті від Covid-19

Наразі в реанімації лікарні Університетського коледжу Лондона лишаються близько семи пацієнтів із коронавірусом

За добу 28 березня у Лондоні вперше за останні пів року не зафіксували жодної смерті, викликаної Covid-19. Про це свідчать дані Служби охорони здоров’я Англії.

У розпал кризи в квітні минулого року в Лондоні реєстрували близько 230 смертей на день, пов’язаних з коронавірусом.

«Це фантастична віха, але ми ще дуже далекі від того, щоб повернутися до нормального життя», – цитує ВВС медиків.

На Лондон припадає близько 12% усіх випадків смерті від коронавірусу у Великій Британії, і він був епіцентром першої хвилі пандемії в минулому році.

Як зазначив Джим Таун, лікар відділення інтенсивної терапії лікарні Університетського коледжу Лондона, зараз у реанімації лишаються близько семи пацієнтів, і медики очікують, що їм стане краще. Втім, додав він, це ставить нові завдання: тепер вони отримали змогу проводити відкладені операції та терапії, але при цьому мають тримати лікарні напоготові на випадок третьої хвилі пандемії.

У Великій Британії 29 березня починається друга фаза послаблення пов’язаних з пандемією коронавірусу обмежень. Від сьогодні жителі Англії зможуть збиратися на вулиці групами до шести людей, або ж двома домогосподарствами. Згідно з новими правилами, також можуть відновитися змагання аматорських команд, а також заняття спортом на відкритому повітрі, таким як теніс, гольф і плавання.

Станом на 28 березня у Британії першу дозу вакцини отримали понад 30 мільйонів дорослих. Для щеплення використовували дві вакцини: одну, розроблену Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, та препарат від компаній Pfizer/BioNTech.

До слова, Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, дружина принца Вільяма випустила книгу-фотоальбом, присвячену пандемії в Великій Британії.

Джерело: Радіо Свобода