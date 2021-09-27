У Британії призупинять антимонопольний закон, щоб забезпечити країну бензином

Панічне скуповування бензину почалася в Великій Британії після того, як деякі заправки закрилися

Уряд Великої Британії припинить дію закону про конкуренцію, щоб налагодити поставки палива на автозаправні станції після недавніх панічних покупок. Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії королівства Кваси Квартенга.

«Не дивлячись на те, що на британських нафтопереробних підприємствах і в сховищах завжди було і продовжує залишатися більш ніж достатньо палива, ми враховуємо складнощі, які виникли в роботі ланцюжків поставок. Тому ми задіємо Протокол про нафтопереробку, який гарантує, що у галузі буде можливість здійснювати обмін необхідною інформацією та більш ефективно співпрацювати з тим, щоб мінімізувати перебої», – сказав міністр.

За даними телеканалу, в уряді також розглядають можливість використання армії для доставки палива.

Асоціація роздрібних торговців бензином при цьому попередила, що у близько двох третин її членів з майже 5 500 незалежних торгових точок закінчилося паливо, а у решти «скоро закінчиться».

Панічне скуповування бензину почалася в Великій Британії після того, як деякі заправки закрилися або обмежили продаж через брак водіїв бензовозів після Brexit.

До цього нафтова компанія BP попередила британську владу, що може почати скорочувати поставки бензину і солярки на 1,2 тисячі своїх АЗС в зв'язку з нестачею водіїв бензовозів.

Через дефіцит водіїв страждає і продовольчий сектор – полиці супермаркетів залишаються порожніми, так як перевозити продукти нікому.

Криза зачепила і поставки газу і електроенергії. Його наслідки вже порушують роботу енергетичних компаній і збільшують споживчі рахунки.

Високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великій Британії.