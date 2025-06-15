У відомому туристичному регіоні Туреччини сталася моторошна аварія, багато поранених
Турецький регіон Каппадокія відомий подорожами на яскравих повітряних кулях
У Туреччині зазнали аварії дві повітряні кулі з туристами – загинула одна людина, 12 осіб постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild. Інцидент трапився у регіоні Каппадокія, що славиться своїми яскравими повітряними кулями.
За даними ЗМІ, загиблим виявився 37-річний пілот однієї з куль: його затиснуло під кошиком під час приземлення. Повідомляють, що пасажири були з Індонезії.
Поліція, рятувальники та пожежники негайно прибули на місце події. Постраждалих доправили до найближчої лікарні. За інформацією влади, вони дістали легкі травми, і зараз їм надають медичну допомогу.
За словами влади, політ розпочався близько п’ятої години ранку в долині Іхлара – відомому місці для запуску повітряних куль. За дві години сталася різка і сильна зміна вітру, яка, імовірно, і спричинила обидві аварії. З якої висоти впали повітряні кулі, поки невідомо.
Раніше було названо найтепліший пляж Туреччини, який найчастіше обирають європейці. Цей восьмикілометровий гальковий пляж, удостоєний престижного Блакитного прапора, став візитною карткою Анталії, поєднуючи бездоганну екологію, розвинену інфраструктуру й особливу атмосферу.
Нагадаємо, туристи цього сезону не їдуть так масово до Туреччини, а шукають дешевші варіанти відпочинку. Місцеві жителі також не поспішають везти свої гроші на популярні турецькі курорти через дорожнечу. Все це призводить до того, що курорти популярної туристичної країни «помирають».
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