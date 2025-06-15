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У відомому туристичному регіоні Туреччини сталася моторошна аварія, багато поранених

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У відомому туристичному регіоні Туреччини сталася моторошна аварія, багато поранених
Політ на повітряних кулях – одна з головних розваг у Каппадокії
фото з відкритих джерел

Турецький регіон Каппадокія відомий подорожами на яскравих повітряних кулях

У Туреччині зазнали аварії дві повітряні кулі з туристами – загинула одна людина, 12 осіб постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild. Інцидент трапився у регіоні Каппадокія, що славиться своїми яскравими повітряними кулями.

За даними ЗМІ, загиблим виявився 37-річний пілот однієї з куль: його затиснуло під кошиком під час приземлення. Повідомляють, що пасажири були з Індонезії.

Поліція, рятувальники та пожежники негайно прибули на місце події. Постраждалих доправили до найближчої лікарні. За інформацією влади, вони дістали легкі травми, і зараз їм надають медичну допомогу.

За словами влади, політ розпочався близько п’ятої години ранку в долині Іхлара – відомому місці для запуску повітряних куль. За дві години сталася різка і сильна зміна вітру, яка, імовірно, і спричинила обидві аварії. З якої висоти впали повітряні кулі, поки невідомо.

Повітряні кулі розбилися на світанку
Повітряні кулі розбилися на світанку
фото: Bild

Раніше було названо найтепліший пляж Туреччини, який найчастіше обирають європейці. Цей восьмикілометровий гальковий пляж, удостоєний престижного Блакитного прапора, став візитною карткою Анталії, поєднуючи бездоганну екологію, розвинену інфраструктуру й особливу атмосферу.

Нагадаємо, туристи цього сезону не їдуть так масово до Туреччини, а шукають дешевші варіанти відпочинку. Місцеві жителі також не поспішають везти свої гроші на популярні турецькі курорти через дорожнечу. Все це призводить до того, що курорти популярної туристичної країни «помирають».

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Теги: Туреччина пілот повітряні кулі аварія гроші

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