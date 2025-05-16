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Чи приїде Трамп до Стамбула: журналісти розкрили головну інтригу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Чи приїде Трамп до Стамбула: журналісти розкрили головну інтригу
Трамп ймовірно повернеться до США сьогодні
фото із відкритих джерел

Журналісти припускають, що Трамп все ж повернеться сьогодні до Вашингтона 

Президент США Дональд Трамп, який раніше не виключав відвідування Стамбула 16 травня, де заплановані переговори РФ і України, припустив, що, найімовірніше, попрямує не до Туреччини, а до Вашингтона. Про це пише «Главком».

Як пишуть американські журналісти, Трамп, який перебуває в ОАЕ, спочатку заявив: «Завтра вранці, як ви знаєте, ми відлітаємо. Можна майже сказати, що не знаємо, куди». Однак потім додав: «Ймовірно, ми повернемось до Вашингтона».

У робочому графіку американського президента на п'ятницю, поширеному у четвер увечері Білим домом, фігурує низка робочих заходів в ОАЕ. Потім, згідно з програмою, планується, що Трамп вилетить до США і на шляху зробить технічну зупинку у Великій Британії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп досі не розкривав остаточно свій маршрут на 16 травня, постійно натякаючи на можливість візиту до Стамбула для переговорів щодо України

Напередодні Трамп заявляв, що може відвідати у п'ятницю Стамбул, якщо вирішить, що його присутність допоможе врегулюванню війни в Україні. Пізніше він також припустив, що для закінчення війни в Україні потрібна його зустріч із диктатором Володимиром Путіним.

Раніше «Главком» повідомляв, що час і місце передбачуваної зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним поки що не визначено. 

До слова, державний секретар Марко Рубіо заявив, що він не буде присутній на переговорах РФ та України в Стамбулі сьогодні, 16 травня. Водночас Рубіо запевнив, що хтось з американської команди долучиться до переговорів з Росією. 

 

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Теги: Туреччина США Дональд Трамп Стамбул президент переговори

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