Названо найтепліший пляж Туреччини, який найчастіше обирають європейці
Анталія може похвалитись пляжем Коньяалти, який часто обирають туристи за його чистоту і теплу воду
На мальовничому узбережжі Середземного моря розкинувся пляж Коньяалти – справжня перлина турецької Рів'єри, яка приваблює мандрівників з усього європейського континенту. Цей восьмикілометровий гальковий пляж, удостоєний престижного Блакитного прапора, став візитною карткою Анталії, поєднуючи бездоганну екологію, розвинену інфраструктуру й особливу атмосферу. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Express.
«Анталія в Туреччині має величезну популярність серед туристів, а один з її пляжів настільки вражаючий, що може похвалитися цілими вісьмома милями берегової лінії (13 километрів). Пляж Коньяалти має бути у вашому списку бажань на літо цього року, особливо якщо ви шанувальник морського купання», – пишуть журналісти.
Пляж Коньяалти також увійшов до списку, складеного експертами Iglu Cruise, як одного з найкрасивіших і найтепліших пляжів Європи. На південно-західному узбережжі Туреччини середня температура води влітку становить 27,8 °C.
Коньяалти із його водами Середземного моря та покритими сосновими лісами схилами Таврських гір створює неповторний мікроклімат. Тут навіть у розпал літа свіжий морський бриз пом'якшує спеку, а увечері повітря наповнюється ароматом хвої.
Пляж розташований на захід від Анталії й був нагороджений Блакитним прапором, що вказує на відмінну якість води – ідеально підходить для купання. Пляж також отримав нагороду «Вибір мандрівників 2025» – «найкращий з найкращих» на основі відгуків мандрівників Tripadvisor з сотнями схвальних відгуків.
«Вода чиста і освіжаюча, хоча берег гальковий, тому рекомендується водне взуття. Проте це фантастичне місце! А після купання варто скуштувати божественні турецькі страви ресторанів, що вишикувалися вздовж набережної», – написав один із користувачів.
Візитною карткою цього місця стала чудова набережна з продуманою інфраструктурою: окремі велодоріжки, сучасні спортивні майданчики, затишні кафе з видом на захід сонця – тут кожен знайде заняття до душі.
Елітний Бічпарк – серце Коньяалти – пропонує гостям розкішні готелі, аквапарк світового рівня та знаменитий дельфінарій. Особливою популярністю у туристів користується фунікулер, який піднімає до оглядових майданчиків з панорамним видом на всю затоку.
Всього 4 кілометри відокремлюють курорт від історичного центру Анталії з його відомими пам'ятками, а міжнародний аеропорт знаходиться за 22 кілометри по сучасній автомагістралі. Вечірній Коньяалти теж дуже гарний: набережна запалюється вогнями ресторанів, де подають найсвіжіші морепродукти, в клубах звучить жива музика.
Нагадаємо, туристи цього сезону не їдуть так масово до Туреччини, а шукають дешевші варіанти відпочинку. Місцеві жителі також не поспішають везти свої гроші на популярні турецькі курорти через дорожнечу. Все це призводить до того, що курорти популярної туристичної країни «помирають».
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