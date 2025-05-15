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Візит Зеленського в Туреччину, старт переговорів з РФ. Головне за 15 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Візит Зеленського в Туреччину, старт переговорів з РФ. Головне за 15 травня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорному процесі про припинення вогню

Візит Зеленського в Туреччину, президент визначив склад делегації для переговорів з Росією, Київрада ухвалила нові виплати для людей, житло яких пошкодила Росія. «Главком» склав добірку новин 15 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит Зеленського в Туреччину

Президент України Володимир Зеленський прибув у Туреччину, для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним та турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Лідери України й Туреччини, за словами президента, провели «хорошу й продуктивну» зустріч в Анкарі. Глава України подякував Ердогану та Туреччині за підтримку України, «реальних кроків» до повного й безумовного припинення вогню та справжньої дипломатії. За його словами, сторони продовжать тісну координацію, щоб переговори були результативними.

Водночас з Путіним Зеленському так зустрітися й не вдалося, глава Кремля відправив у Стамбул своїх підлеглих. «Сьогодні Росія вкотре продемонструвала, що не налаштована завершувати війну, відправивши делегацію із представників доволі слабкого рівня. Щобільше такий російський підхід – це прояв неповаги до світу, до всіх партнерів. Чекаємо на чітку й сильну реакцію партнерів», – заявив він.

Суд зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Суму застави для підозрюваної зменшено до 112 млн 36 тис. грн. Крупа підозрюється у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України.

Як повідомляв «Главком», Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдалася до суттєвого зменшення розміру застави (з 230 млн грн до 130 млн грн) підозрюваній колишній голові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі, оскільки сторона обвинувачення не надала доказів ефективного досудового розслідування.

Нові відстрочки у «Резерв+»

У застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові відстрочки: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік – військові й у них є дитина до 18 років.

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію – і згодом надійде сповіщення із результатом.

Також у «Резерв+» оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього необхідно оновитися до останньої версії.

Київрада ухвалила нові виплати для людей, житло яких пошкодила Росія

Київська міська рада затвердила нові заходи соціальної підтримки мешканців столиці. Окрім разової допомоги у розмірі 10 тис. грн містянам, домівки яких постраждали від ворожих атак, Київ додатково надаватиме кошти тим, хто потребуватиме тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого.

Згідно з ухваленими змінами до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025–2027 роки передбачено такі види допомоги:

  • виплата одноразової адресної матеріальної допомоги в розмірі 40 тис. грн для киян, які потребують термінового тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла;
  • виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги в розмірі 20 тис. грн (на строк до 12 місяців) для киян, які змушені тимчасово відселитися через неможливість довготривалого проживання в пошкодженому або зруйнованому будинку.

Президент визначив склад делегації для переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорному процесі про припинення вогню. Зустрічі українських, російських, турецьких та американських посадовців заплановані на 15 – 16 травня у Стамбулі.

Делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. До її складу також входять військові, дипломати та посадовці Офісу президента.

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Теги: Туреччина Володимир Зеленський переговори

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