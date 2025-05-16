Переговори в Стамбулі, візит Зеленського до Албанії. Головне за 16 травня

Українська та російська делегації провели переговори про припинення вогню

Переговори в Стамбулі, візит Зеленського до Албанії, обшуки в радника Порошенка Єлісєєва. «Главком» склав добірку новин 16 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Переговори в Стамбулі

Українська та російська делегації провели переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Повідомлялося, що Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню. Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський». За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.

Своєю чергою помічник очільника Кремля та глава російської делегації Володимир Мединський за підсумками переговорів підтвердив обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». За словами Мединського, росіяни задоволені результатом переговорів та готові надалі контактувати з українською стороною. Обидві команди найближчим часом представлять своє бачення припинення вогню.

Обшуки в радника Порошенка Єлісєєва

Уранці 16 травня співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у помешканні радника п’ятого президента Петра Порошенка, дипломата Костянтина Єлісєєва.

Слідчі дії відбувалися у межах справи про так звані Харківські угоди 2010 року. «Європейська солідарності» звинуватила владу «в переслідуванні опозиції» та «цілеспрямоване залякування оточення Петра Порошенка».

Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. З-поміж повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

З моргів на території РФ.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Візит Зеленського до Албанії

Президент Володимир Зеленський, після візиту до Туреччини, прибув до Албанії. Тут він взяв участь в саміті Європейського політичного співтовариства. Платформа була заснована у 2022 році для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. За словами президента, цього тижня був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення війни, однак глава Кремля Володимир Путін злякався приїхати до Туреччини.

«Я був учора в Анкарі – і дякую за участь і прийом президенту Ердогану – і був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі. І не просто до зустрічі, а щоб розв’язати всі важливі питання, на мою думку. Але він не погодився ні на що», – розповів глава нашої держави.

Як зазначив президент, російська делегація, яка прибула до Стамбула, дуже низького рівня, а у її складі не було жодної людини, яка справді ухвалює рішення в Росії.

Свідок підтвердив передачу хабаря у справі нардепки Марченко

Вищий антикорупційний суд завершив допит свідка у справі обвинуваченої нардепки Людмили Марченко. Він підтвердив факт передачі хабаря.

За версією слідства, народна депутатка Людмила Марченко спільно з помічницею за хабар пообіцяла внести чоловіка призовного віку до системи «Шлях», що дало б йому право на перетин кордону. Так, свідок підтвердив, що передавав хабар помічниці Марченко Анастасії Колесник двома частинами по $3 тис. кожен.