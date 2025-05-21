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НАБУ взялося за енергетичну імперію сімейства Крупи: нові деталі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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НАБУ взялося за енергетичну імперію сімейства Крупи: нові деталі
Жодних підозр у справі, де фігурує сім'я Тетяни і Володимира Крупи, НАБУ не оголошувало
колаж: glavcom.ua

Антикорупційний суд дозволив правоохоронцям оглянути ділянки Володимира і Тетяни Крупи, на яких розміщено сонячні панелі

Національне антикорупційне бюро активізувало розслідування за епізодом імовірного шахрайства в особливо великих розмірах, в якому фігурує родина ексголови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

На початку травня Вищий антикорупційний суд дозволив детективам НАБУ оглянути п’ять земельних ділянок у Хмельницькій області, власниками яких є Тетяна Крупа та її чоловік Володимир. Вказані ділянки дісталися Крупам у червні-липні 2022 року; площа чотирьох із п’яти ділянок – менше 10 соток.

НАБУ взялося за енергетичну імперію сімейства Крупи: нові деталі фото 1
дані: кадастрова карта

За даними слідства, після оформлення права власності на ці ділянки Тетяна і Володимир Крупи уклали з ТОВ «Хмельницькенергозбут» договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом. При цьому, як зазначили правоохоронці, сонячні електростанції Крупи облаштовано на території фіктивних окремих господарствах, без розміщення на них окремих житлових споруд. А це порушення Закону України «Про активні джерела енергії».

За матеріалами справи, наразі експерти Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції проводять будівельно-технічну експертизу вищезгаданих земельних ділянок. Зокрема, слідство запитало в експертів, чи можна вважати комплекс об’єктів нерухомості на цих ділянках домогосподарством; чи відповідають вони вимогам державних будівельних норм тощо.

Окрім ексголови МСЕК Тетяни Крупи та її чоловіка Володимира, в епізоді з шахрайством на «зеленому» тарифі фігурує їхній син, екскерівник обласного управління Пенсійного фонду Олександр Крупа. За оцінкою органу досудового розслідування, збитки держпідприємства «Гарантований покупець», яке розраховувалося з Крупами за «зеленим» тарифом, склали 6,37 млн грн. Жодних підозр у цій справі НАБУ не оголошувало.

Раніше повідомлялося, що співробітники Державного бюро розслідувань із самого початку прийшли з обшуками до сім’ї Крупи, підозрюючи, що ті заволоділи коштами держпідприємства «Гарантований покупець».

«І вже під час проведених перших обшуків 3-4 жовтня 2024 року слідчим Державного бюро розслідувань стало відомо про ймовірне незаконне збагачення Тетяни Крупи, депутата Хмельницької обласної ради VIII скликання. В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ці кошти (ідеться про купу готівки, відшуканих у квартирі ексголови МСЕК Хмельниччини, – «Главком») могли бути отримані протиправним шляхом та внаслідок набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи», – сказано у матеріалах справи.

Як повідомляв «Главком», 15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, підозрюваній у незаконному збагаченні. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Крім цього, у квітні 2025 року після повної перевірки двох електронних декларацій Тетяни Крупи НАЗК звернулося до НАБУ, вбачаючи склад злочину за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Умисне декларування завідомо недостовірних відомостей»).

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

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Теги: гроші шахрайство суд МСЕК війна корупція в Україні НАБУ

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