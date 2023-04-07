У Воронежі прогримів вибух неподалік авіазводу
У небі над містом було видно білий слід
Сьогодні, 7 квітня, у російському міст Воронеж прогримів потужний вибух неподалік авіаційного заводу. За словами очевидців, у небі над містом було видно білий слід, який різко змінював кут у бік землі. Про це пише Telegram-канал Sota.
Зауважимо, воронежський авіазвоод збирає літка для міністерства оборони РФ. Окрім цього він обслуговує так званий «літак судного дня», яким користується російський диктатор Володимир Путін.
Раніше повідомлялося, у російській Бєлгородській області, що межує з Україною, прогриміли вибухи. Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що було збито три ракети. Також раніше у Росії стався вибух на заводі, що виробляє детонатори.
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