Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ООН розповіла про «порушення» прав російських полонених. Омбудсмен відреагував

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ООН розповіла про «порушення» прав російських полонених. Омбудсмен відреагував
фото з відкритих джерел

ООН доповіла про страти Збройними силами України 25 російських військовополонених і людей, які припинили участь у воєнних діях

Управління ООН з прав людини заявило, що зафіксувало страти та катування військовополонених як з боку російських окупантів, так і з боку Збройних сил України. Про це 24 березня повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час доповіді про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня 2023 року.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець у відповідь на це закликав ООН надати «беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки стосовно ймовірних порушень» з боку України.

Доповідь ООН

За словами Богнер, організація виявила страти 15 українських військовополонених невдовзі після того, як їх захопили в полон. Представники ПВК «Вагнера» вчинили 11 із цих страт.

Також ООН зафіксувала страти Збройними силами України 25 російських військовополонених і людей, які припинили участь у воєнних діях. Часто ці дії відбувалися одразу після захоплення в полон на полі бою. У відповідь на це Україна почала розслідування п’яти випадків, які охоплюють 22 жертви, але ООН поки не має інформації про жодні судові вироки щодо ймовірних винуватців.

Крім того, ООН опитала понад 400 військовополонених – приблизно по 200 від кожної сторони. Як заявила Богнер, Україна надала безперешкодний конфіденційний доступ до місць утримування російських військовополонених. Водночас росія не надала такого доступу. Проте ООН змогла провести конфіденційні інтерв’ю з українськими військовополоненими після їхнього звільнення.

За словами Богнер, розповіді колишніх українських військовополонених свідчать про те, що росіяни краще ставилися до тих, хто потрапив до них після того, як командири домовилися про здачу в полон. Однак більшість українських військовополонених, які попали в полон під час бою, зазнавали катувань або жорстокого поводження.

Зазначається, що окупанти вдавалися до вогнепальних чи колотих поранень кінцівок. Також поширеним явищем була імітація страти.

ООН зафіксувала, як п'ятеро українських військовополонених померли впродовж інтернування від травм, отриманих під час катувань, ще п'ятеро померли через брак медичної допомоги.

«Умови тримання під вартою багатьох українських військовополонених були разючими. Військовополонений, із яким ми спілкувалися, розповів нам – цитую: «Нам давали їжу, якої вистачало лише для того, щоб не вмерти». Доступ до медичної допомоги часто був недостатнім або його взагалі не було, що іноді призводило до жахливих наслідків», – сказала Богнер.

При цьому майже половина з 229 російських військовополонених теж заявляли про катування або жорстоке поводження з боку ЗСУ та СБУ, а також, меншою мірою, співробітників пенітенціарних установ.

Окупанти скаржилися на поранення кінцівок ножами, катування електричним струмом, а також погрози сексуальним насильством або смертю. Утім, представниця ООН не надала жодних доказів того, що ці заяви росіян можуть бути правдою.

Крім того, станом на 31 січня ООН за останніх шість місяців зафіксувала 133 жертви сексуального насилля – 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки. Серед них 109 випадків, імовірно, скоїли російські військові, правоохоронці та персонал пенітенціарних установ.

ООН стверджує, що ще 24 випадки, ймовірно, вчинили СБУ, поліція України та українські цивільні або члени територіальної оборони. 

Також зафіксовано 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних з боку російських військових, а 91 випадок – з боку українських силових структур.

Відповідь України

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Богнер та постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун під час зустрічей із ним жодного разу не порушували питання поводження з російськими військовополоненими. 

За його словами, Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій.   

«Це росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених. Масштаби нелюдського поводження та катування – приховуються», – наголосив Лубінець.  

Він закликав ООН і всю світову спільноту тиснути на РФ і вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених.

Читайте також: Розстріл українського захисника: Лубінець повідомив, що має інші свідчення злочинів РФ
Теги: росія окупанти ЗСУ ООН полон Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна розраховує на кредит від МВФ у розмірі $15,6 млрд
Під кредит для України МВФ змінив свої правила
18 березня, 07:56
Вибух у Джанкої, 20 березня
Вибухи у Джанкої: «Південь» оцінив стан залізничного сполучення окупантів
22 березня, 01:10
Житель Запоріжжя показав свою квартиру в перші секунди після прильоту ракети (відео)
Житель Запоріжжя показав свою квартиру в перші секунди після прильоту ракети (відео)
22 березня, 15:41

Події в Україні

ООН розповіла про «порушення» прав російських полонених. Омбудсмен відреагував
ООН розповіла про «порушення» прав російських полонених. Омбудсмен відреагував
Наступ РФ провалився. Bloomberg назвав наступні плани Кремля
Наступ РФ провалився. Bloomberg назвав наступні плани Кремля
Окупанти тікають з Криму, а цьогорічне «Євробачення» влетить в копієчку. Головне за 24 березня
Окупанти тікають з Криму, а цьогорічне «Євробачення» влетить в копієчку. Головне за 24 березня
Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворога дронами (відео)
Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворога дронами (відео)
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
24K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
16K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
9787
Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)
6271
Чому є підстави вважати, що звинувачення Лісового у плагіаті – це фейк?
6148
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Вчора, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Вчора, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Вчора, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Вчора, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
23 березня, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
23 березня, 20:39

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту