ООН розповіла про «порушення» прав російських полонених. Омбудсмен відреагував

ООН доповіла про страти Збройними силами України 25 російських військовополонених і людей, які припинили участь у воєнних діях

Управління ООН з прав людини заявило, що зафіксувало страти та катування військовополонених як з боку російських окупантів, так і з боку Збройних сил України. Про це 24 березня повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час доповіді про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня 2023 року.

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Український омбудсмен Дмитро Лубінець у відповідь на це закликав ООН надати «беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки стосовно ймовірних порушень» з боку України.

Доповідь ООН

За словами Богнер, організація виявила страти 15 українських військовополонених невдовзі після того, як їх захопили в полон. Представники ПВК «Вагнера» вчинили 11 із цих страт.

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Також ООН зафіксувала страти Збройними силами України 25 російських військовополонених і людей, які припинили участь у воєнних діях. Часто ці дії відбувалися одразу після захоплення в полон на полі бою. У відповідь на це Україна почала розслідування п’яти випадків, які охоплюють 22 жертви, але ООН поки не має інформації про жодні судові вироки щодо ймовірних винуватців.

Крім того, ООН опитала понад 400 військовополонених – приблизно по 200 від кожної сторони. Як заявила Богнер, Україна надала безперешкодний конфіденційний доступ до місць утримування російських військовополонених. Водночас росія не надала такого доступу. Проте ООН змогла провести конфіденційні інтерв’ю з українськими військовополоненими після їхнього звільнення.

За словами Богнер, розповіді колишніх українських військовополонених свідчать про те, що росіяни краще ставилися до тих, хто потрапив до них після того, як командири домовилися про здачу в полон. Однак більшість українських військовополонених, які попали в полон під час бою, зазнавали катувань або жорстокого поводження.

Зазначається, що окупанти вдавалися до вогнепальних чи колотих поранень кінцівок. Також поширеним явищем була імітація страти.

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ООН зафіксувала, як п'ятеро українських військовополонених померли впродовж інтернування від травм, отриманих під час катувань, ще п'ятеро померли через брак медичної допомоги.

«Умови тримання під вартою багатьох українських військовополонених були разючими. Військовополонений, із яким ми спілкувалися, розповів нам – цитую: «Нам давали їжу, якої вистачало лише для того, щоб не вмерти». Доступ до медичної допомоги часто був недостатнім або його взагалі не було, що іноді призводило до жахливих наслідків», – сказала Богнер.

При цьому майже половина з 229 російських військовополонених теж заявляли про катування або жорстоке поводження з боку ЗСУ та СБУ, а також, меншою мірою, співробітників пенітенціарних установ.

Окупанти скаржилися на поранення кінцівок ножами, катування електричним струмом, а також погрози сексуальним насильством або смертю. Утім, представниця ООН не надала жодних доказів того, що ці заяви росіян можуть бути правдою.

Крім того, станом на 31 січня ООН за останніх шість місяців зафіксувала 133 жертви сексуального насилля – 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки. Серед них 109 випадків, імовірно, скоїли російські військові, правоохоронці та персонал пенітенціарних установ.

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ООН стверджує, що ще 24 випадки, ймовірно, вчинили СБУ, поліція України та українські цивільні або члени територіальної оборони.

Також зафіксовано 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних з боку російських військових, а 91 випадок – з боку українських силових структур.

Відповідь України

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Богнер та постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун під час зустрічей із ним жодного разу не порушували питання поводження з російськими військовополоненими.

За його словами, Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій.

«Це росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених. Масштаби нелюдського поводження та катування – приховуються», – наголосив Лубінець.

Він закликав ООН і всю світову спільноту тиснути на РФ і вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених.