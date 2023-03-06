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У Росії прогриміли вибухи: влада заявила про збиття ракет

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії прогриміли вибухи: влада заявила про збиття ракет
Над Бєлгородщиною нібито збито три ракети
фото ілюстративне

Російська влада повідомила про спрацювання системи ППО

У російській Бєлгородській області, що межує з Україною, прогриміли вибухи. Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що було збито три ракети.

«У Новому Осколі спрацювала наша система ППО. Збито 3 ракети. Наслідки на землі уточнюються», – написав він у Telegram.

Гладков повідомив про одного постраждалого чоловіка з осколковими пораненнями руки.

Крім того, за його словами, є пошкодження від уламків кількох фасадів та лінії електропередачі у кількох селах Новооскольського округу. Усі оперативні та аварійні служби виїхали на місце.

У Росії прогриміли вибухи: влада заявила про збиття ракет фото 1

До слова, російські військові регулярно здійснюють з Бєлгородщини ракетні обстріли прикордонних з Україною міст, зокрема Харківщини.

З свого боку губернатор Бєлгородщини 11 лютого заявив, що Збройні сили України обстріляли населений пункт Шебекіно. 

Також, як повідомив В’ячеслав Гладков 22 січня, в одне з сіл Бєлгородської області завітала «бавовна», є пошкодження лінії електропередач. 

Теги: росія вибух ракета війна

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