Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні. ЗСУ відреагували

Череватий: «У НАТО не розуміють, що українці бувши рік в такій війні напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень»

НАТО важко збагнути логіку війни в Україні. В Альянсі не до кінця розуміють ситуацію. Про це заявив представник східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

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«Хочу сказати, що остання війна з якою НАТО мав більш дотичні відносини – це були війни в колишній Югославії, які були значно менші за об'ємом та застосуванням військ тощо. Так вони більш звиклі до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій», – сказав Череватий.

Представник ЗСУ переконаний, що НАТО фактично до кінця важко збагнути логіку війни, яка відбувається в Україні.

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«Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці бувши рік в такій війні напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень. Відтак, я думаю, що НАТО це вивчають і їм далі потрібно це все вивчати. Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють», – додав він.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута Донецької області може впасти вже у найближчі кілька днів.

Командувач Сухопутними військами генерал-полковника Олександр Сирський заявив, що актуальність оборони Бахмута тільки зростає.